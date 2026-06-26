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동대문구, ‘직업 상담사’가 찾아가는…일자리상담소 운영

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-06-26 15:53
입력 2026-06-26 15:53

주민센터, 구립도서관 등에서 운영
취업 상담·구직 등록·취업 알선 등

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동대문구 2026년 하반기 찾아가는 일자리상담소 운영 일정표. 동대문구 제공
동대문구 2026년 하반기 찾아가는 일자리상담소 운영 일정표.
동대문구 제공


서울 동대문구는 상반기에 이어 하반기에도 현장 중심 취업 지원 서비스 ‘찾아가는 일자리상담소’를 운영한다고 26일 밝혔다.

찾아가는 일자리상담소는 시간적·공간적 제약 및 정보 부족 등으로 구 일자리센터 방문이 어려운 구민을 위해 마련됐다. 구직자와 교육 수료생에게 맞춤형 상담과 취업 연계 서비스를 지원한다.

하반기 찾아가는 일자리상담소는 7월 2일부터 11월 5일까지 운영된다. 답십리2동, 장안1동 등 6개 동 주민센터, 직업훈련기관, 도서관(동대문구정보화도서관, 동대문구답십리도서관)에서 진행된다.

이곳을 찾는 구직자는 1대1 맞춤형 취업 상담, 구직 등록 및 취업 알선까지 종합적인 취업 지원 서비스를 누릴 수 있다. 세부 운영 일정은 구 홈페이지에서 확인 가능하다.

한편, 구직자와 인력 채용이 필요한 구인업체는 구청 1층 일자리센터를 방문하면 전문 직업상담사와의 개별 맞춤형 상담을 통해 구직·구인 등록을 할 수 있다.

구 관계자는 “구민의 취업을 지원하고 지역 고용 서비스를 활성화하여 살기 좋은 동대문구가 되도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 하반기 찾아가는 일자리상담소 운영
  • 6개 동 주민센터·도서관 등 현장 진행
  • 맞춤 상담·구직 등록·취업 알선 지원
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