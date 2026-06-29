이미지 확대 수국 향기에 취한 울산 고래문화마을 울산 남구는 28일 장생포 고래문화마을 일원에서 지난 19일부터 이날까지 열린 제5회 장생포 수국 페스티벌에 30만명이 방문했다고 밝혔다. 사진은 고래문화마을에 만개한 수국.

울산 연합뉴스

2026-06-29 19면

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울산 남구는 28일 장생포 고래문화마을 일원에서 지난 19일부터 이날까지 열린 제5회 장생포 수국 페스티벌에 30만명이 방문했다고 밝혔다. 사진은 고래문화마을에 만개한 수국.울산 연합뉴스