서울Pn 지방자치 자치뉴스 수국 향기에 취한 울산 고래문화마을 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/29/20260629019001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-29 01:42 입력 2026-06-28 23:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 수국 향기에 취한 울산 고래문화마을 울산 남구는 28일 장생포 고래문화마을 일원에서 지난 19일부터 이날까지 열린 제5회 장생포 수국 페스티벌에 30만명이 방문했다고 밝혔다. 사진은 고래문화마을에 만개한 수국.울산 연합뉴스 울산 남구는 28일 장생포 고래문화마을 일원에서 지난 19일부터 이날까지 열린 제5회 장생포 수국 페스티벌에 30만명이 방문했다고 밝혔다. 사진은 고래문화마을에 만개한 수국. 울산 연합뉴스 2026-06-29 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지