3조대 광천터미널 복합 개발…전남·광주 통합으로 속도 낼까

인허가 지연 3개월째 지지부진

조직 개편·패스트트랙 변수로

세줄 요약 광천터미널 3조원 복합개발 본격화

유스퀘어 철거 완료, 물리적 기반 마련

인허가 지연 속 통합특별시 변수 주목

2026-06-29 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주 최대 교통·상업 거점인 광천터미널 일대의 복합개발 사업이 전남광주통합특별시 출범과 함께 인허가 절차 지연의 벽을 넘어 속도를 낼 수 있을지 주목된다.28일 지역 유통업계에 따르면 광주신세계가 추진 중인 광천터미널 복합화 사업은 최근 유스퀘어 문화관 철거가 끝나며 본격적인 개발을 위한 물리적 기반을 갖췄다. 이 사업은 1단계로 2028년까지 백화점 신관을 준공하고, 2단계로 2033년까지 터미널 빌딩과 복합시설 4개 동을 순차적으로 조성하는 게 핵심이다. 호텔·공연장·업무시설은 물론 주거·의료·교육 기능까지 갖추는 광천동 일대는 복합 도심으로 재탄생하게 된다.단순한 백화점 증축을 넘어 광주의 도시 구조 자체를 바꾸는 장기 프로젝트로, 총사업비 3조원에 달하는 대형 프로젝트인데 행정 절차가 더디다. 지난 2월 광주시와 투자양해각서(MOU)를 체결한 광주신세계가 3월 지구단위계획 변경을 신청했으나 3개월 넘도록 심의 단계에 머물러 있다. 도시·경관 심의와 건축 심의 등 후속 인허가 절차까지 고려하면 연내 착공은 사실상 어렵지 않겠느냐는 관측도 나온다. 사전협상 과정에서 누적된 쟁점이 해소되지 않고 있는데 일각에서는 “행정의 경직성이 민간 투자의 속도를 따라가지 못하고 있다”는 지적도 나온다.이런 가운데 지역 경제계는 통합특별시 출범이 사업에 어떤 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있다. 행정 통합에 따른 조직 개편과 업무 재배치가 단기적으로 심의 지연을 심화할 수 있다는 분석도 있다.반면 통합특별시가 반도체 클러스터와 인공지능(AI) 데이터센터 조성의 중심축으로 부상하고 있어 사업 추진의 전환점이 될 수 있다는 기대도 나온다. 광주의 관문인 광천동 일대를 랜드마크로 재편하기 위해 광천터미널 복합화 사업이 특별시 핵심 전략사업으로 격상될 수도 있다는 분석이다.민형배 통합특별시장 당선인도 공약으로 신속처리안건, 이른바 패스트트랙 도입을 언급하기도 했다. 지역 경제계 관계자는 “통합특별시 출범이라는 변화의 시기에 행정 절차가 얼마나 신속하고 안정적으로 이행되느냐가 사업 성패의 핵심이 될 것”이라며 “민 당선인 등 행정당국의 적극적인 지원과 결단이 필요한 시점”이라고 강조했다.광주 서미애 기자