서울시 부동산정책개발센터장에 KB부동산 이종아 센터장

이미지 확대 서울시청 전경

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이종아(56) 전 KB부동산 빅데이터센터장이 서울시 부동산정책 싱크탱크의 수장을 맡았다.30일 서울시에 따르면 시는 4급 개방형 직위 임용 절차를 거쳐 이 전 센터장을 부동산정책개발센터장에 임명했다. 그는 KB금융지주 경영연구소에서 부동산 시장 분석과 부동산 금융 분야 연구위원을 지낸 부동산 전문가다. 특히 부동산 시세 분석에 활용되는 민간 주택 가격지표인 ‘KB시세’를 개발한 주인공으로 유명하다.부동산정책개발센터는 지난해 5월 부동산 정책 담당 조직 확대 기조에 따라 기존 주택정책지원센터에서 확대 개편됐다. 센터는 부동산 시장 안정 대책 연구, 부동산 시장 관련 정책 수립 시 부동산 시장 영향 분석 등을 맡는다. 전임 센터장의 퇴임으로 공석이 된 자리에 이 센터장이 발탁됐다. 민간 부동산 데이터 전문가가 서울시에 영입되면서 주택담보대출 규제, 보유세 논란 등 정책에 따른 시장 영향을 면밀히 살펴볼 것으로 보인다.서유미 기자