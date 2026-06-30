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서울시 부동산정책개발센터장에 KB부동산 이종아 센터장

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-06-30 19:24
입력 2026-06-30 19:24
이종아(56) 전 KB부동산 빅데이터센터장이 서울시 부동산정책 싱크탱크의 수장을 맡았다.

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서울시청 전경
서울시청 전경


30일 서울시에 따르면 시는 4급 개방형 직위 임용 절차를 거쳐 이 전 센터장을 부동산정책개발센터장에 임명했다. 그는 KB금융지주 경영연구소에서 부동산 시장 분석과 부동산 금융 분야 연구위원을 지낸 부동산 전문가다. 특히 부동산 시세 분석에 활용되는 민간 주택 가격지표인 ‘KB시세’를 개발한 주인공으로 유명하다.
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부동산정책개발센터는 지난해 5월 부동산 정책 담당 조직 확대 기조에 따라 기존 주택정책지원센터에서 확대 개편됐다. 센터는 부동산 시장 안정 대책 연구, 부동산 시장 관련 정책 수립 시 부동산 시장 영향 분석 등을 맡는다. 전임 센터장의 퇴임으로 공석이 된 자리에 이 센터장이 발탁됐다. 민간 부동산 데이터 전문가가 서울시에 영입되면서 주택담보대출 규제, 보유세 논란 등 정책에 따른 시장 영향을 면밀히 살펴볼 것으로 보인다.

서유미 기자
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