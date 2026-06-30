포항, 선박기술 검증 규제자유특구로 지정

친환경 전기 선박 산업 육성

세줄 요약 포항 연안, 전기 추진 선박 특구 지정

2030년까지 197억원 투입해 실증 추진

소형 디젤선·어선 전환 기술 확보 목표

2026-07-01 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 포항 연안이 친환경 전기 선박 전환 기술을 검증하는 규제자유특구로 지정됐다.30일 포항시 등에 따르면 중소벤처기업부가 포항 연안 해역 일원을 ‘경북 K-차세대 전기 추진 선박 글로벌 혁신 규제자유특구’로 지정하면서 관련 산업 육성이 본격적으로 추진된다.특구는 제도적 한계로 추진이 어려웠던 소형 디젤 선박의 전기 추진 선박 전환 기술을 실증하기 위해 지정됐다. 2030년까지 총 197억원을 투입해 기존 디젤 추진 소형 선박과 연근해 어선을 전기 추진 선박으로 전환하는 기술을 확보하는 것이 핵심이다.실증을 통해 전기 추진 설계와 배터리 시스템, 핵심 기자재 제작을 비롯해 해상 시운전, 안전성 및 운항 성능 검증 등 상용화 기반과 기술 신뢰성을 확보할 계획이다.특구 지정으로 전기 추진 설비를 별도 공간에 설치할 수 있는 특례가 적용되고, 전기 추진 설비 구획을 어선 총톤(t)수 산정에서 제외하는 등 개조 실증이 가능해졌다.﻿포항 김형엽 기자