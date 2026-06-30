포항, 선박기술 검증 규제자유특구로 지정

친환경 전기 선박 산업 육성
30일 포항시 등에 따르면 중소벤처기업부가 포항 연안 해역 일원을 ‘경북 K-차세대 전기 추진 선박 글로벌 혁신 규제자유특구’로 지정하면서 관련 산업 육성이 본격적으로 추진된다.
특구는 제도적 한계로 추진이 어려웠던 소형 디젤 선박의 전기 추진 선박 전환 기술을 실증하기 위해 지정됐다. 2030년까지 총 197억원을 투입해 기존 디젤 추진 소형 선박과 연근해 어선을 전기 추진 선박으로 전환하는 기술을 확보하는 것이 핵심이다.
실증을 통해 전기 추진 설계와 배터리 시스템, 핵심 기자재 제작을 비롯해 해상 시운전, 안전성 및 운항 성능 검증 등 상용화 기반과 기술 신뢰성을 확보할 계획이다.
특구 지정으로 전기 추진 설비를 별도 공간에 설치할 수 있는 특례가 적용되고, 전기 추진 설비 구획을 어선 총톤(t)수 산정에서 제외하는 등 개조 실증이 가능해졌다.
포항 김형엽 기자
세줄 요약
- 포항 연안, 전기 추진 선박 특구 지정
- 2030년까지 197억원 투입해 실증 추진
- 소형 디젤선·어선 전환 기술 확보 목표
2026-07-01 19면
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