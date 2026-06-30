전남 귀농·귀어 전국 최다… ‘기본소득의 힘’

작년 총 3만 1546가구 7.5% 증가
귀촌 59% 40대 이하… 지역 활력
전국의 귀촌 가구가 감소하는 가운데 지난해 전남 지역은 귀농·귀어·귀촌 가구가 크게 늘면서 전국 1위를 차지했다.
30일 국가데이터처와 농림축산식품부, 해양수산부가 공동 발표한 ‘2025년 귀농어·귀촌인 통계’에 따르면 지난해 전남 지역 귀농·귀어·귀촌 가구는 총 3만 1546가구로 전년보다 7.5% 늘었고 인원은 3만 8564명으로 집계됐다.
귀농 가구는 전년보다 7.7% 증가한 1633가구 2068명을 기록해 전국 전체 귀농 가구의 18.7%를 차지하는 등 2020년 이후 5년 만에 전국 1위로 올라섰다.
귀어 가구도 전년보다 19.6% 증가한 232가구 303명으로 전국 귀어 가구의 39.6%를 차지하며 전국 1위 자리를 지켰다.
특히 전국 귀촌 가구 수가 전년보다 0.5% 감소한 데 비해 전남은 2만 9681가구로 전년보다 7.4% 늘었으며 이 가운데 40대 이하 귀촌인이 59%를 차지해 지역에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.
전남도는 이 같은 귀촌 성과가 ‘농어촌 기본소득 시범 사업’ 추진과 주거 지원책인 ‘전남형 만원주택’, ‘새뜰하우스 지원사업’ 등 정주 여건 개선 정책이 효과를 발휘한 것으로 분석했다. 또 예비 귀농·귀어·귀촌인을 대상으로 한 상담·교육과 전남에서 살아보기, 우수 창업 활성화 지원 등 단계별 맞춤형 유치 전략이 맞물리면서 시너지를 낸 것으로 풀이했다.
윤연화 도 인구청년이민국장은 “전남의 귀농·귀어·귀촌 유입이 증가한 것은 주거·일자리·공동체·소득 지원이 연계된 정착 지원체계 강화 효과”라며 “앞으로도 귀농·귀어·귀촌인을 위한 다양한 지원 정책 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.
무안 류지홍 기자
세줄 요약
- 전남 귀농·귀어·귀촌 가구 전국 1위 기록
- 귀농 5년 만 1위, 귀어 1위 유지, 귀촌 증가
- 기본소득·주거지원·맞춤 유치 전략 효과
2026-07-01 19면
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