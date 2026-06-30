전남 귀농·귀어 전국 최다… ‘기본소득의 힘’

작년 총 3만 1546가구 7.5% 증가

귀촌 59% 40대 이하… 지역 활력

이미지 확대 전남도가 귀농·귀어 희망자를 대상으로 사업 설명회를 진행하고 있다.

전남도 제공

세줄 요약 전남 귀농·귀어·귀촌 가구 전국 1위 기록

귀농 5년 만 1위, 귀어 1위 유지, 귀촌 증가

기본소득·주거지원·맞춤 유치 전략 효과

2026-07-01 19면

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전국의 귀촌 가구가 감소하는 가운데 지난해 전남 지역은 귀농·귀어·귀촌 가구가 크게 늘면서 전국 1위를 차지했다.30일 국가데이터처와 농림축산식품부, 해양수산부가 공동 발표한 ‘2025년 귀농어·귀촌인 통계’에 따르면 지난해 전남 지역 귀농·귀어·귀촌 가구는 총 3만 1546가구로 전년보다 7.5% 늘었고 인원은 3만 8564명으로 집계됐다.귀농 가구는 전년보다 7.7% 증가한 1633가구 2068명을 기록해 전국 전체 귀농 가구의 18.7%를 차지하는 등 2020년 이후 5년 만에 전국 1위로 올라섰다.귀어 가구도 전년보다 19.6% 증가한 232가구 303명으로 전국 귀어 가구의 39.6%를 차지하며 전국 1위 자리를 지켰다.특히 전국 귀촌 가구 수가 전년보다 0.5% 감소한 데 비해 전남은 2만 9681가구로 전년보다 7.4% 늘었으며 이 가운데 40대 이하 귀촌인이 59%를 차지해 지역에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.전남도는 이 같은 귀촌 성과가 ‘농어촌 기본소득 시범 사업’ 추진과 주거 지원책인 ‘전남형 만원주택’, ‘새뜰하우스 지원사업’ 등 정주 여건 개선 정책이 효과를 발휘한 것으로 분석했다. 또 예비 귀농·귀어·귀촌인을 대상으로 한 상담·교육과 전남에서 살아보기, 우수 창업 활성화 지원 등 단계별 맞춤형 유치 전략이 맞물리면서 시너지를 낸 것으로 풀이했다.윤연화 도 인구청년이민국장은 “전남의 귀농·귀어·귀촌 유입이 증가한 것은 주거·일자리·공동체·소득 지원이 연계된 정착 지원체계 강화 효과”라며 “앞으로도 귀농·귀어·귀촌인을 위한 다양한 지원 정책 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자