광명시의회, 제10대 전반기 의장단 선출

세줄 요약 제10대 광명시의회 전반기 의장단 선출

의장 이형덕·부의장 박미정 의원 당선

상임위 구성 뒤 본격 의정활동 돌입

이미지 확대 광명시의회 제10대 전반기 의장단-이형덕 의장(왼쪽)과 박미정 부의장. 광명시의회 제공

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제10대 광명시의회를 이끌어갈 전반기 의장단이 닻을 올렸다.시의회는 1일 제300회 임시회 제1차 본회의를 개최하고, 제10대 전반기 의회를 이끌어갈 의장에 이형덕 의원을, 부의장에는 박미정 의원을 각각 선출했다. 이날 의장단 선거는 후보 등록 없이 전 의원을 대상으로 표결하는 ‘교황 선출 방식’의 무기명 비밀투표로 치러졌다.제10대 전반기 의회 수장을 맡게 된 이형덕 의장은 당선 인사를 통해 “제10대 전반기 의장이라는 중책을 맡겨주신 동료 의원 여러분과 광명시민 여러분께 깊은 감사를 드린다”며 “초심을 잃지 않고 시민의 목소리에 귀 기울이는 소통 의회, 집행부에 대한 견제와 협력을 통해 광명시 발전을 이끌어가는 의회를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.이어 부의장으로 당선된 박미정 의원은 “의장을 비롯한 동료 의원들과 화합하여 의회가 원활하게 운영될 수 있도록 가교 역할에 최선을 다하겠다”고 전했다.의장단 선출을 마친 시의회는 2일 제2차 본회의를 열어 각 상임위원회 위원을 선임하고 위원장을 선출해 제10대 전반기 원 구성을 최종 마무리할 예정이다.한편, 제10대 광명시의회는 이날 현충탑 참배를 시작으로 본격적인 의정활동에 돌입했다. 의원들은 순국선열과 호국영령의 숭고한 뜻을 기리며, 시민 복리 증진과 지역 발전을 위해 헌신하겠다는 의지를 다졌다.류정임 리포터