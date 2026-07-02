충북 중부 4개군 공동 장사시설 어디로

음성읍·맹동면 등 2곳 재공모 지원

타당성 조사 용역·실사 진행 예정

세줄 요약 중부 4군 공동 장사시설 재공모에 2곳 신청

음성읍·맹동면 참여, 주민 반대 속 저조

타당성 조사·법률 검토 뒤 입지 선정 예정

2026-07-02 19면

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증평·진천·괴산·음성 등 충북 지역 중부 4군이 추진하는 공동 장사 시설 후보지 재공모에 2개 마을이 참여하면서 2년째 제자리걸음인 사업이 탄력을 받을지 주목된다.1일 음성군 등에 따르면 지난달 마감된 재공모에 음성 지역 2개 마을이 신청서를 냈다. 음성읍과 맹동면이다.4개 군 지역에서 4~5개 마을이 참여할 것으로 예상됐으나 일부 마을이 주민 동의와 부지 사용 승낙을 확보하는 과정에서 반대에 부딪혀 2곳만 참여하는 데 그쳤다.중부 4군은 공동 장사 시설 추진위원회를 구성해 신청한 2개 마을을 대상으로 입지 타당성 조사 용역과 법률 검토, 현장 실사를 진행할 예정이다.중부 4군은 후보지가 결정되면 내년부터 본격적으로 사업을 추진해 2030년 완공한다는 계획이다. 공동 장사 시설은 화장로 6기 이상, 유족 대기실, 봉안 시설, 자연 장지 등으로 꾸며진다.중부 4군은 후보지가 선정되면 유치 마을과 주변 마을 등에 총 150억원을 지원한다. 1차 공모 때보다 지원금을 50억원 상향했다.초고령 사회로 화장 시설 수요가 증가하는 가운데 중부 4군이 장사 시설 공동 건립에 나선 것은 사업비 부담이 만만치 않아서다. ﻿음성군 관계자는 “객관적이고 투명한 절차를 거쳐 가장 적합한 입지를 선정할 방침”이라﻿고 말했다.청주 남인우 기자