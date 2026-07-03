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정병용 하남시의원, 미사한강공원 체육시설 현장점검... “폭염 대책 마련 나서”

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수정 2026-07-03 14:27
입력 2026-07-03 14:26

폭염 속 야외 체육시설 이용자 온열질환 위험↑... “실내 더그아웃 필수시설”
미사한강공원 내 족구장, 테니스장 실내 더그아웃 설치제안... 시 관계부서 요청

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정병용 의원은 지난 2일 미사한강공원 내 여름철 폭염에 대비해 실외 체육시설을 점검하고 있다. 하남시의회 제공
정병용 의원은 지난 2일 미사한강공원 내 여름철 폭염에 대비해 실외 체육시설을 점검하고 있다. 하남시의회 제공


하남시의회 정병용 의원(더불어민주당, 미사1동·미사2동)은 지난 2일 미사한강공원 야외 체육시설을 찾아 여름철 폭염에 대비한 현장 안전점검을 실시했다.

하남시의회 정병용 의원(더불어민주당, 미사1·2동)이 지난 2일 미사한강공원 내 야외 체육시설을 방문해 여름철 폭염 대비 현장 안전점검을 진행했다.

이날 현장점검에는 정 의원을 비롯해 시청 체육진흥과 관계 공무원과 하남시의회 전문위원 등이 함께 참석해 야외 체육시설 운영 실태와 시설물 관리 상태, 이용자 편의시설 등을 집중 점검했다.

정 의원은 종합운동장 내 축구장·테니스장에 냉·난방 실내 더그아웃 설치를 추진한 데 이어, 생활체육 환경 개선을 위한 현장 의정 활동을 이어갔으며, 이날 미사한강공원 내 족구장과 테니스장을 찾아 이용객들의 애로사항을 청취하고, 쾌적한 휴식 공간 확보를 위한 실내 더그아웃 설치 필요성을 시 관계 부서에 강력히 전달하며 적극적인 행정 지원을 요청했다.

또한 노후 시설물의 유지관리 상태를 살펴보고, 시민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 시설 개선과 지속적인 유지관리를 요청했다. 특히 폭염에 대비한 그늘 공간과 휴게시설 확충 등 이용자 안전 대책 마련의 필요성을 강조했다.

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정병용 의원은 지난 2일 미사한강공원 내 여름철 폭염에 대비해 실외 체육시설을 점검하고 있다. 하남시의회 제공
정병용 의원은 지난 2일 미사한강공원 내 여름철 폭염에 대비해 실외 체육시설을 점검하고 있다. 하남시의회 제공


정 의원은 “최근 여름철 기온이 40도에 육박하는 폭염이 이어지면서 야외 체육시설 이용자들의 온열질환 위험이 커지고 있다”며 “운동 중 잠시라도 햇볕을 피하고 충분한 휴식을 취할 수 있는 실내 더그아웃은 시민의 건강과 안전을 지키기 위한 필수 시설”이라고 강조했다.

이어 “생활체육을 즐기는 시민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 운동할 수 있도록 더그아웃 설치를 비롯한 야외 체육시설 개선사업이 신속히 추진될 수 있도록 끝까지 챙기겠다”며 “앞으로도 현장 중심의 의정활동을 통해 시민들의 의견을 적극 반영하고, 생활체육 인프라 확충과 안전한 체육환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


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한편, 정 의원은 지난해 지역 축구동호인들의 오랜 숙원사업이었던 종합운동장 내 축구장 ‘실내 더그아웃’ 설치를 위해 앞장서 노력해 왔다. 이러한 체육 인프라 개선 노력을 인정받아 지난 1월에는 하남시축구협회로부터 감사패를 수여받는 영예를 안았다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 미사한강공원 야외 체육시설 폭염 대비 점검
  • 족구장·테니스장 운영 실태와 편의시설 확인
  • 그늘·휴게시설 확충과 실내 더그아웃 필요성 강조
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