정병용 하남시의원, 미사한강공원 체육시설 현장점검... “폭염 대책 마련 나서”

폭염 속 야외 체육시설 이용자 온열질환 위험↑... “실내 더그아웃 필수시설”

미사한강공원 내 족구장, 테니스장 실내 더그아웃 설치제안... 시 관계부서 요청

이미지 확대 정병용 의원은 지난 2일 미사한강공원 내 여름철 폭염에 대비해 실외 체육시설을 점검하고 있다. 하남시의회 제공

이미지 확대 정병용 의원은 지난 2일 미사한강공원 내 여름철 폭염에 대비해 실외 체육시설을 점검하고 있다. 하남시의회 제공

세줄 요약 미사한강공원 야외 체육시설 폭염 대비 점검

족구장·테니스장 운영 실태와 편의시설 확인

그늘·휴게시설 확충과 실내 더그아웃 필요성 강조

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하남시의회 정병용 의원(더불어민주당, 미사1동·미사2동)은 지난 2일 미사한강공원 야외 체육시설을 찾아 여름철 폭염에 대비한 현장 안전점검을 실시했다.하남시의회 정병용 의원(더불어민주당, 미사1·2동)이 지난 2일 미사한강공원 내 야외 체육시설을 방문해 여름철 폭염 대비 현장 안전점검을 진행했다.이날 현장점검에는 정 의원을 비롯해 시청 체육진흥과 관계 공무원과 하남시의회 전문위원 등이 함께 참석해 야외 체육시설 운영 실태와 시설물 관리 상태, 이용자 편의시설 등을 집중 점검했다.정 의원은 종합운동장 내 축구장·테니스장에 냉·난방 실내 더그아웃 설치를 추진한 데 이어, 생활체육 환경 개선을 위한 현장 의정 활동을 이어갔으며, 이날 미사한강공원 내 족구장과 테니스장을 찾아 이용객들의 애로사항을 청취하고, 쾌적한 휴식 공간 확보를 위한 실내 더그아웃 설치 필요성을 시 관계 부서에 강력히 전달하며 적극적인 행정 지원을 요청했다.또한 노후 시설물의 유지관리 상태를 살펴보고, 시민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 시설 개선과 지속적인 유지관리를 요청했다. 특히 폭염에 대비한 그늘 공간과 휴게시설 확충 등 이용자 안전 대책 마련의 필요성을 강조했다.정 의원은 “최근 여름철 기온이 40도에 육박하는 폭염이 이어지면서 야외 체육시설 이용자들의 온열질환 위험이 커지고 있다”며 “운동 중 잠시라도 햇볕을 피하고 충분한 휴식을 취할 수 있는 실내 더그아웃은 시민의 건강과 안전을 지키기 위한 필수 시설”이라고 강조했다.이어 “생활체육을 즐기는 시민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 운동할 수 있도록 더그아웃 설치를 비롯한 야외 체육시설 개선사업이 신속히 추진될 수 있도록 끝까지 챙기겠다”며 “앞으로도 현장 중심의 의정활동을 통해 시민들의 의견을 적극 반영하고, 생활체육 인프라 확충과 안전한 체육환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 정 의원은 지난해 지역 축구동호인들의 오랜 숙원사업이었던 종합운동장 내 축구장 ‘실내 더그아웃’ 설치를 위해 앞장서 노력해 왔다. 이러한 체육 인프라 개선 노력을 인정받아 지난 1월에는 하남시축구협회로부터 감사패를 수여받는 영예를 안았다.류정임 리포터