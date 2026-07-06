서울시, ICML 맞춤 블레저 관광전략 추진

6~9일 해외에서 1.4만명 참석

2026-07-06 19면

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서울시는 오는 6일부터 강남구 코엑스에서 열리는 ‘국제머신러닝학회(ICML 2026)’를 계기로 ‘블레저’(비즈니스+레저) 관광 전략 추진을 본격화한다고 5일 밝혔다.머신러닝 분야 세계 최대 규모 학회인 ICML 2026에는 매사추세츠공대(MIT)·스탠퍼드 등 학계 주요 인사와 오픈AI, 메타, 마이크로소프트, 아마존 등 세계적인 인공지능(AI) 기업 관계자들이 참석한다. 전체 참석자 1만 5000명 중 약 1만 4000명이 해외에서 온다.시는 방문객들이 공식 일정 이후 서울의 핵심 관광 콘텐츠를 즐길 수 있도록 ‘서울, 애프터 비즈니스’를 주제로 맞춤형 프로그램을 운영한다. 6~9일 학회 주요 동선에 ‘서울관광 홍보관’을 설치하고 관광 정보나 참여형 프로그램을 제공할 계획이다. 시는 참가자마다 일정과 수요에 따라 선택할 수 있는 ‘블레저 관광 프로그램’을 총 40회 운영한다. 틈새 시간을 활용한 코엑스몰 등 워킹 투어, 한강 야경을 감상하는 야간 투어 등이 마련됐다.김명주 서울시 관광체육국장은 “블레저 관광 콘텐츠를 확대해 서울을 세계적인 마이스(MICE)·관광도시로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자