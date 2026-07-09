메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

부산항 일대, 크루즈 관광특구로 뜬다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
신정훈 기자
수정 2026-07-09 00:35
입력 2026-07-09 00:35

외국인 600만 시대 발판 될 듯

이미지 확대
부산항 국제여객터미널에 계류 중인 크루즈. 부산시 제공
부산항 국제여객터미널에 계류 중인 크루즈.
부산시 제공


해운대 관광특구(1994), 용두산·자갈치 관광특구(2008)에 이어 ‘부산 동구 크루즈 관광특구’가 부산지역 세 번째 관광특구로 탄생했다.

부산시는 문화체육관광부 협의를 거쳐 부산항국제여객터미널 일원을 크루즈 테마 관광특구로 지정했다고 8일 밝혔다. 지정된 지역은 국제여객터미널, 부산역, 차이나타운, 초량전통시장, 초량이바구길 등 육상·해상 관문 시설과 원도심 역사·근대문화 자산을 아우르는 1.48㎢ 규모다.

관광진흥법에 따라 관광특구로 지정되려면 외국인 관광객 수 연 10만명 이상, 관광안내시설 등 요건을 충족해야 한다. 관광특구로 지정되면 관광진흥개발기금, 국·시비 지원과 함께 옥외광고물 기준 완화, 카지노 허가 요건 완화 등 다양한 특례를 적용받을 수 있다.

전재수 부산시장은 “이번 관광특구 지정이 크루즈 관광객 증가로 이어져 ‘해양수도 부산, 외국인 관광객 600만명 시대’로 도약하는 데 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.



한국문화관광연구원 ‘관광특구 지정 효과 분석’에 따르면 관광특구 지정에 따른 각종 지원과 특례를 바탕으로 해당 지역경제가 약 5.5% 성장할 것으로 전망된다.

부산 신정훈 기자
세줄 요약
  • 부산항 일원, 크루즈 관광특구 지정
  • 국제여객터미널·부산역 등 1.48㎢ 포함
  • 관광 지원·특례로 지역경제 활성화 기대
2026-07-09 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기