서울Pn 지방자치 자치뉴스 무더위 날릴 보양식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/07/09/20260709019010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-09 00:35 입력 2026-07-09 00:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 무더위 날릴 보양식 장마 속 무더위가 이어진 8일 부산 남구청 별관 1층에서 새마을부녀회 회원들이 관내 소외계층에 전달할 삼계탕 총 400인분을 조리해 포장하고 있다. 부산 연합뉴스 장마 속 무더위가 이어진 8일 부산 남구청 별관 1층에서 새마을부녀회 회원들이 관내 소외계층에 전달할 삼계탕 총 400인분을 조리해 포장하고 있다. 부산 연합뉴스 2026-07-09 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지