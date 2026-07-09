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무더위 날릴 보양식

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수정 2026-07-09 00:35
입력 2026-07-09 00:35
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무더위 날릴 보양식
무더위 날릴 보양식 장마 속 무더위가 이어진 8일 부산 남구청 별관 1층에서 새마을부녀회 회원들이 관내 소외계층에 전달할 삼계탕 총 400인분을 조리해 포장하고 있다.
부산 연합뉴스


장마 속 무더위가 이어진 8일 부산 남구청 별관 1층에서 새마을부녀회 회원들이 관내 소외계층에 전달할 삼계탕 총 400인분을 조리해 포장하고 있다.

부산 연합뉴스
2026-07-09 19면
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