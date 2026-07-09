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‘군위 넘는다’… 전북, 국내 최대 파크골프장 도전장

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설정욱 기자
설정욱 기자
수정 2026-07-09 00:35
입력 2026-07-09 00:35

180홀 이상 규모·2030년 개장

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대구 군위군 의흥면 일대에 조성 중인 180홀 파크골프장의 항공 사진. 군위군 제공
대구 군위군 의흥면 일대에 조성 중인 180홀 파크골프장의 항공 사진.
군위군 제공


국내 최대 규모의 파크골프장 선점을 위한 지방자치단체 간 경쟁이 본격화하고 있다. 대구 군위군이 180홀 파크골프장 조성에 나선 가운데 전북에서는 이보다 더 큰 규모로 ‘국내 최대’ 타이틀을 가져오겠다는 입장이다.

전북도는 이원택 지사의 대표 공약 중 하나인 180홀 이상 파크골프장 조성을 위한 절차에 돌입했다고 8일 밝혔다. 도는 다음달 추진계획을 수립하고 올해 말까지 시·군 공모와 현장실사 및 평가를 거쳐 내년 초 조성지를 선정할 계획이다. 2030년 개장이 목표다.

도는 시·군 참여를 유도하기 위해 도비 지원 비율을 기존 30%에서 70%로 높이는 방안도 검토 중이다. 또 인근 관광지와의 연계성 등을 확보해 파크골프장 일대를 문화·관광·여가 시설을 갖춘 랜드마크로 만든다는 목표다. 이를 토대로 시·군 설명회도 진행할 예정이다.

현재 국내 최대 파크골프장은 대구 군위군 의흥면 일대에 조성되고 있다. 31만 2881㎡ 부지에 180홀을 갖춘 국내 최초·최대 규모 ‘산악형’ 파크골프장이다.

이 지사는 그동안 파크골프를 전북의 새로운 관광·복지·지역경제 성장 동력으로 육성하겠다는 구상을 내비쳐 왔다. 지난해 말 기준 전국 파크골프 회원 수가 22만 9757명에 이르고 실제 운동을 즐기는 골퍼만 60만명이 넘을 것으로 추산되는 만큼 파크골프 복합 단지를 조성해 생활인구 유입형 산업으로 육성한다는 것이다.
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도 관계자는 “국내 최대 규모를 목표로 타 지자체 사례를 참고하면서 다각적으로 준비하고 있다”며 “시·군 참여를 높이기 위한 방안도 마련하겠다”고 말했다.

전주 설정욱 기자
세줄 요약
  • 전북도, 180홀 이상 파크골프장 조성 추진
  • 군위군보다 큰 국내 최대 규모 선점 경쟁
  • 2030년 개장 목표, 공모·실사·평가 진행
2026-07-09 19면
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