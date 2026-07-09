경북도의회, 제13대 전반기 의회운영위원회 출범

위원장 최병근 의원, 부위원장 도희재 의원 선출

이미지 확대 제364회 임시회 제1차 운영위원회 단체 기념촬영. 경북도의회 제공

경북도의회(의장 김희수)가 지난 7일 제13대 전반기 의회운영위원회 구성을 마치고 본격적인 의정 활동 지원에 나섰다. 의회운영위원회는 의회 행정 전반을 조율하고 의원들의 의정 활동을 다각도로 뒷받침하는 핵심 상임위원회다. 이번 위원회는 위원장 및 부위원장을 필두로 총 15명의 위원이 참여해 활동을 전개할 예정이다.

이번 전반기 위원장에는 최병근 의원(김천), 부위원장에는 도희재 의원(성주)이 각각 선출됐으며, 위원으로는 공승희(비례), 권백신(안동), 김상백(포항), 박영서(문경), 박정호(포항), 백운성(경산), 연규식(포항), 우영봉(경산), 우충무(영주), 윤기현(경산), 이동업(포항), 최병욱(예천), 허복(구미) 의원이 선임됐다.

한편, 지난 8일 의회사무처 업무보고를 받으며 본격 행보에 나선 의회운영위원회는 앞으로 의정 지원 체계를 효율적으로 재정비하고 의원들의 전문 역량을 끌어올리기 위한 제도적 기반 마련에 전력을 다할 방침이다.

세줄 요약 제13대 전반기 의회운영위원회 구성 완료

최병근 위원장·도희재 부위원장 선출

의정 지원 체계 정비와 협치 강화 방침

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최병근 의회운영위원장은 선출 직후 “‘소통과 협치’를 최우선 가치로 삼아 원활하고 합리적인 의회 운영을 이끌어가겠다”라며 “도민의 생생한 목소리가 입법과 정책에 충실히 반영될 수 있도록 의정 지원 체계를 더욱 강화하겠다”라고 포부를 밝혔다.이어 최 위원장은 “집행부에 대해서는 철저하고 건전한 견제와 감시를 늦추지 않되, 도정 발전을 위한 대승적 차원의 상생과 협력에도 적극 나설 것”이라며 “모든 의원이 역량을 마음껏 발휘해 의정활동에 전념할 수 있도록 역동적인 의회 환경을 조성하겠다”라고 강조했다.류정임 리포터