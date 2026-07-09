경북도의회, 제13대 전반기 문화환경위원회 출범… 첫 업무보고 돌입

세줄 요약 김대진 위원장 체제 문화환경위원회 출범

첫 회의서 부위원장 선출 뒤 업무보고 청취

체류형 관광 확대와 소통 강화 주문

이미지 확대 제364회 임시회 문화환경위원회 회의 전경. 경북도의회 제공

위원회는 제364회 임시회 회기 중인 지난 7일 제1차 회의를 열고 우영봉 부위원장(경산)을 선출했다. 이어 8일과 9일에는 제2·3차 회의를 개최해 집행부 소관 부서 및 산하 기관으로부터 주요 업무 보고를 청취하며 본격적인 의정활동의 서막을 열었다.

8일 열린 제2차 상임위 회의에서는 문화관광체육국, 경북도서관, 경북도문화관광공사, 경북문화재단, 한국국학진흥원 등 5개 부서 및 기관의 업무보고를 청취했다.

박승직 위원(경주)은 문화관광체육국에 당일치기 중심의 일일성 관광 구조를 개선해야 한다며, 시군별 관광지 벨트화 등 체류형 관광을 활성화할 대책이 시급하다고 강조했다. 아울러 농어촌과 연계한 다변화된 관광상품 개발을 주문했다. 경북도문화관광공사에는 엑스포 활성화의 필요성을 피력하는 한편, 경북문화재단에는 경주 웹툰 캠퍼스가 주말에 문을 닫는 점을 꼬집으며 주말 일반 공개 방안을 검토해 달라고 촉구했다

김용현 위원(구미)은 경상북도문화관광공사에 안동문화관광단지 내 장기 미분양 문제를 언급하며 구체적인 조성 기획 변경안을 요구했다. 아울러 울릉공항 개항에 도민들의 관심이 집중된 만큼, 공사 차원의 선제적이고 적극적인 관심과 준비를 당부했다.

김 위원장은 회의를 끝맺으며, 문화관광체육국에 모든 역량을 집중해 22개 시·군의 상생 발전과 정주 여건 개선을 이끌어내 줄 것을 당부했다. 아울러 경상북도문화관광공사에는 추진 사업의 전 과정을 수치화하여 객관적으로 입증할 수 있는 정량적 자료를 마련하라고 지시했다.





한편 경북도의회 제13대 전반기 문화환경위원회는 김대진(위원장, 안동), 우영봉(부위원장, 경산), 공승희(비례), 김용현(구미), 박승직(경주), 양유혁(비례), 윤철남(영양), 이춘우(영천), 장명수(포항), 장은주(비례) 등 10명의 위원으로 구성돼 2028년 6월 30일까지 활동한다.

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경북도의회 제13대 전반기 문화환경위원회가 김대진 위원장(안동) 체제로 새롭게 구성돼 활동에 나섰다.이춘우 위원(영천)은 경북도문화관광공사를 향해 사업 추진 과정과 결과에 대한 의회 보고가 부족하다고 강력히 지적하며, 제13대 의회가 새롭게 시작된 만큼 원활한 소통과 적극적인 업무 협조를 주문했다.류정임 리포터