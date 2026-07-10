봉학골 정원, 충북 첫 지방정원 등록

158종 33만주 무료 개방

세줄 요약 충북 첫 지방정원 등록, 봉학골 정원

11개 주제정원과 무료 개방, 방문객 호응

실내정원·먹거리 공간 추가 조성 계획

2026-07-10 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 음성군은 음성읍 용산리에 위치한 봉학골 정원이 충북도 제1호 지방정원으로 등록됐다고 9일 밝혔다.지방정원은 지방자치단체가 직접 조성하고 운영하는 공공정원을 의미한다. 지방정원으로 등록되면 충북도가 시설 확충 시 도비를 지원하고 산림청이 홍보와 관리를 돕는다.10만 4167㎡ 규모로 조성된 봉학골 정원은 총 158종 33만여 주의 식물로 꾸며졌다. 야생화정원, 소원정원, 무궁화정원, 생태원 등 11개 주제 정원과 방문자 쉼터 등을 갖췄다. 입장료는 무료다.앞서 군은 105억원을 투입해 2023년 공원 조성을 마무리한 뒤 지난해 봉학골 정원 운영 및 관리 조례를 제정했다. 이어 지난 5월 지방정원 등록을 신청해 지난 7일 충북도 승인을 받았다.군은 지방정원 등록을 계기로 봉학골 정원 시설 확충도 추진한다. 우선 정원에 사계절 관람이 가능한 3000㎡ 규모의 목조 실내정원과 지역 특산물을 활용한 먹거리 공간인 푸드플러스센터를 조성한다. 군 관계자는 “2024년부터 봉학골 정원을 개방했는데 주말에 2000명 이상이 찾아오는 등 인기가 높다”고 말했다. 현재 전국에는 국가정원 2곳, 지방정원 20곳이 있다.음성 남인우 기자