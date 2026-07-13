경북도의회 교육위원회, 미래 직업교육 현장 살펴

산업 변화에 대응하는 현장 중심 직업교육 강화 강조

이미지 확대 지난 8일 ‘2026 경북도교육청 직업교육박람회’에 참석한 경북도의회 교육위원회(위원장 정한석). 경북도의회 제공

‘피지컬AI로 미래를 열어가는 경북직업교육’을 주제로 열린 이번 박람회는 지난 8일부터 9일까지 이틀간의 일정을 성공적으로 마쳤다. 이번 행사에는 도내 직업계고와 특수학교를 비롯해 우수 기업 및 유관 기관들이 대거 참여했다. 이들은 그간의 직업교육 성과를 대외적으로 공유하는 한편, 직업계고 학생들을 위한 맞춤형 진로 탐색과 취업 지원 프로그램도 다채롭게 선보였다.

정 위원장은 이날 전시·체험관과 현장채용관 등을 차례로 방문해 학생들의 실습 성과물과 학교별 교육과정을 면밀히 점검했다. 아울러 현장에서 학생 지도와 취업 지원에 헌신하고 있는 교직원 및 기업 관계자들을 격려하고 감사의 뜻을 전했다.

그는 “인공지능과 첨단기술의 발전으로 산업현장에서 요구하는 직무와 기술이 빠르게 달라지고 있다”며 “직업교육도 이러한 변화에 발맞춰 교육과정을 지속적으로 개선하고, 학생들이 학교에서 배운 역량을 취업과 진로로 연결할 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.

세줄 요약 경북도의회 교육위원회, 직업교육박람회 현장 방문

학생 실습 성과·교육과정·채용관 운영 점검

산업 변화 대응한 교육과 취업 연계 강화 강조

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경북도의회 교육위원회(위원장 정한석)는 지난 8일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 ‘2026 경북도교육청 직업교육박람회’에 참석해 직업교육의 성과와 미래 기술인재 양성 현장을 살펴봤다.이어 “직업계고가 지역산업에 필요한 인재를 양성하고, 학생들에게는 소질과 적성에 맞는 진로와 양질의 취업 기회를 제공하는 교육기관으로 자리매김해야 한다”며 “경북도의회 교육위원회도 학교와 기업 간 협력 확대와 직업교육 경쟁력 강화를 위한 정책적·제도적 지원에 힘쓰겠다”고 밝혔다.류정임 리포터