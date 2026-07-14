캠핑·카누·흑돼지…고향사랑기부 이색 경품 눈길

여름 휴가철 겨냥 이벤트 풍성

세줄 요약 휴가철 맞춘 고향사랑기부제 이벤트 확산

군위·증평·삼척·제주·충남 경품 경쟁

캠핑·카누·돼지고기 등 이색 답례품 제공

2026-07-14 19면

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지방자치단체들이 민선 9기 출범과 여름 휴가철을 맞아 고향사랑기부제 이벤트를 잇따라 진행하고 있다.대구 군위군은 7월 말까지 ‘특별하고 위트 있는’ 고향사랑기부제 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.10만원 이상 기부에 동참하면 세액공제 및 답례품과 더불어 기프티콘 행운까지 챙길 수 있는 게 특징이다. 군은 참여자 중 100명을 추첨해 기프티콘을 선물할 예정이다.특히 기부제에 참여하고 여름 휴가를 군위에서 보낼 경우 ‘위천수변테마공원 캠핑장 이용권’과 ‘자연 닮은 치유농장 숙박 할인권’ 등 여름 맞춤형 답례품도 제공한다.충북 증평군도 같은 기간 고향사랑기부 이벤트를 벌인다. 군은 이 기간 10만원 이상 기부자 가운데 선착순 100명에게 아이스크림 모바일 쿠폰을 증정한다.강원 삼척시는 9월 말까지 10만원 이상 고향사랑기부금을 내면 장호 어촌 체험마을의 4인승 투명 카누 체험권 또는 2인 스노클링 체험권 등 특별 경품을 지급한다. 100명 선착순이다.제주도는 13일부터 31일까지 ‘복날엔 제주에 기부하고, 고기 먹으면 돼지!’ 이벤트를 진행한다. 제주도에 10만원 이상 고향사랑기부를 하면 별도 신청 없이 자동으로 응모되고 100명을 추첨해 제주 돼지고기 세트를 증정한다.제주 고향사랑기부자는 세액공제와 답례품 외에도 전국 최초로 시행 중인 ‘탐나는 제주패스’ 혜택을 받을 수 있다.충남도는 다음 달 15일까지 ‘고향사랑기부제 여름 캠핑 페스티벌’을 진행한다. 캠핑과 휴가 수요에 맞춰 10만원 이상 기부자를 대상으로 답례품 혜택을 확대하고 경품을 제공한다.특히 기부 순번이 100의 배수에 해당할 경우 보령시 더반힐 글램핑장 및 펜션에서 올해 말까지 사용할 수 있는 20만원 상당의 숙박권을 준다.김진열 군위군수는 “휴가철을 맞아 고향사랑기부제 참여를 확대하고 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 이벤트를 마련했다”며 “많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.대구 김상화 기자