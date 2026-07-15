서울Pn 지방자치 자치뉴스 제헌절을 기억합니다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/07/15/20260715019007 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-15 00:35 입력 2026-07-15 00:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제헌절을 기억합니다 14일 제헌절을 앞두고 서울 광화문스퀘어 대형 전광판에 대한민국 헌법을 주제로 한 미디어아트가 상영되고 있다. 제헌절이 18년 만에 공휴일로 지정된 것을 기념하는 프로젝트로, 19일까지 매일 매시 ‘17분’에 영상이 상영된다. 도준석 전문기자 14일 제헌절을 앞두고 서울 광화문스퀘어 대형 전광판에 대한민국 헌법을 주제로 한 미디어아트가 상영되고 있다. 제헌절이 18년 만에 공휴일로 지정된 것을 기념하는 프로젝트로, 19일까지 매일 매시 ‘17분’에 영상이 상영된다. 도준석 전문기자 2026-07-15 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지