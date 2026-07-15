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제헌절을 기억합니다

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-07-15 00:35
입력 2026-07-15 00:35
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제헌절을 기억합니다
제헌절을 기억합니다 14일 제헌절을 앞두고 서울 광화문스퀘어 대형 전광판에 대한민국 헌법을 주제로 한 미디어아트가 상영되고 있다. 제헌절이 18년 만에 공휴일로 지정된 것을 기념하는 프로젝트로, 19일까지 매일 매시 ‘17분’에 영상이 상영된다.
도준석 전문기자


14일 제헌절을 앞두고 서울 광화문스퀘어 대형 전광판에 대한민국 헌법을 주제로 한 미디어아트가 상영되고 있다. 제헌절이 18년 만에 공휴일로 지정된 것을 기념하는 프로젝트로, 19일까지 매일 매시 ‘17분’에 영상이 상영된다.

도준석 전문기자
2026-07-15 19면
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