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경북도의회, 제13대 전반기 윤리특별위원회 출범

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수정 2026-07-16 16:35
입력 2026-07-16 16:35

위원장에 최덕규 의원, 부위원장에 송병길 의원 선출

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제13대 전반기 윤리특별위원회 소속 위원들이 구성을 마무리하고 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공
제13대 전반기 윤리특별위원회 소속 위원들이 구성을 마무리하고 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공


경북도의회(의장 김희수)가 16일 제13대 전반기 윤리특별위원회 구성을 마무리하고 본격적인 활동에 돌입했다. 도의회는 이번 윤리특위 가동을 통해 의원들의 윤리의식을 한층 강화하고, 도민이 신뢰할 수 있는 책임 있는 의정활동을 뒷받침하는 데 집중할 계획이다.

윤리특별위원회는 의원의 자격 심사 및 윤리 규정 위반, 징계 사안을 전담하는 특별위원회로, 위원장과 부위원장을 포함해 총 9인의 위원으로 구성·운영된다.

위원장에는 최덕규 의원(경주), 부위원장에는 송병길 의원(상주)이 각각 선출됐으며, 위원으로는 김수문 의원(의성), 김예영 의원(비례), 김재환 의원(예천), 김정대 의원(안동), 노성환 의원(고령), 양유혁 의원(비례), 연규식 의원(포항)이 선임됐다.
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최덕규 위원장은 “지방자치의 발전과 함께 공직자에게 요구되는 도덕적 책임과 청렴성의 기준이 그 어느 때보다 높아졌다”며 “도의회가 윤리강령과 윤리실천규범을 철저히 준수하고, 의원들이 직무를 성실히 수행해 도민에게 신뢰받는 의회가 될 수 있도록 윤리특별위원회 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

류정임 리포터
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