서울Pn 지방자치 자치뉴스 신난다, 방학이다! 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/07/17/20260717019009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-17 00:59 입력 2026-07-17 00:59 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 신난다, 방학이다! 16일 경남 창원시 마산합포구 월포초등학교 4학년 교실에서 학생들이 여름방학을 맞아 장기자랑 시간을 가지며 즐거워하고 있다. 창원 연합뉴스 16일 경남 창원시 마산합포구 월포초등학교 4학년 교실에서 학생들이 여름방학을 맞아 장기자랑 시간을 가지며 즐거워하고 있다. 창원 연합뉴스 2026-07-17 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지