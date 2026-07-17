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신난다, 방학이다!

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수정 2026-07-17 00:59
입력 2026-07-17 00:59
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신난다, 방학이다!
신난다, 방학이다! 16일 경남 창원시 마산합포구 월포초등학교 4학년 교실에서 학생들이 여름방학을 맞아 장기자랑 시간을 가지며 즐거워하고 있다. 창원 연합뉴스


16일 경남 창원시 마산합포구 월포초등학교 4학년 교실에서 학생들이 여름방학을 맞아 장기자랑 시간을 가지며 즐거워하고 있다.

창원 연합뉴스
2026-07-17 19면
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