동대문구, ‘시립동대문청소년센터’ 운영 위임…청소년 거점 강화

서울시 사무위임, 7월부터 동대문구 운영

학교·지역기관 연계, 프로그램 확대 등

이미지 확대 서울 동대문구 청량리동 시립동대문청소년센터 전경.

동대문구 제공

세줄 요약 시립동대문청소년센터 운영 위임, 구 청소년 거점 강화

참여형 프로그램·학교 연계·체험활동 확대 계획

한국청소년연맹 위탁, 기존 사업 안정성 유지

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서울 동대문구는 지난 1일 시립동대문청소년센터의 운영을 위임 받았다고 20일 밝혔다.센터는 청량리동에 위치한 청소년수련시설로 교육문화, 생활체육, 방과후아카데미 등 다양한 청소년 프로그램을 운영해 온 지역 대표 청소년시설이다. 서울시와 동대문구 간 사무위임 협약에 따라 7월부터 동대문구가 운영 전반을 맡게 됐다.구는 센터를 청소년 활동공간 확충의 중심축으로 삼아 아동·청소년 참여활동, 학교 연계 프로그램, 진로·환경·문화 체험, 지역사회 협력사업 등을 단계적으로 강화한다. 특히 청소년들이 의견을 내며 지역 안에서 성장 경험을 쌓을 수 있는 참여형 프로그램을 확대해 나갈 계획이다. 아울러 지역 내 청소년 지원기관과의 협력도 강화해, 청소년 활동과 지원이 자연스럽게 이어지는 기반을 마련할 예정이다.센터 위탁 운영은 공개모집과 심의 절차를 거쳐 선정된 한국청소년연맹이 맡는다. 한국청소년연맹은 2011년부터 시립동대문청소년센터를 운영해 온 경험을 바탕으로 기존 사업의 안정성을 유지하면서 구 청소년정책과 연계한 프로그램을 확대할 예정이다.최동민 구청장은 “청소년들이 다양한 활동을 통해 스스로의 가능성을 발견하고, 건강하게 성장해 나갈 수 있도록 센터와의 협력과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.유규상 기자