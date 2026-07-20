김희수 경북도의회 의장, 집중호우 피해 현장 긴급 방문

의성·안동 피해지역 방문… 주민 불편사항 점검 및 관계자 격려

“도민의 일상 회복이 최우선… 피해복구와 지원에 모든 역량 모아야”

이미지 확대 20일 집중호우 피해 현장을 긴급 방문한 경북도의회(의장 김희수). 경북도의회 제공

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경북도의회는 향후 피해 지역의 복구 현황을 면밀히 살피는 한편, 이재민들이 조속히 안정된 일상으로 복귀할 수 있도록 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다고 강조했다.

세줄 요약 집중호우 피해 의성·안동 현장 긴급 방문

도로 유실·주택 침수 복구 상황 점검

주민 위로와 신속 지원 대책 약속

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경북도의회 김희수 의장을 비롯한 이춘우 부의장, 박순범 부의장, 연규식 대변인, 최병근 의회운영위원회 위원장, 안동시 지역 김대진 문화환경위원회 위원장, 권백신 행정보건복지위원회 부위원장, 김정대·정용채 도의원, 의성군 지역 김수문·최태림·장은주 도의원은 20일 집중호우로 파손된 주택과 도로 등 의성군 단촌면과 안동시 일직면 피해 현장을 긴급 방문해 응급 복구 추진 현황을 점검하고 피해주민들을 위로했다.이번 현장 방문은 집중호우로 도로 유실과 주택 침수 등 큰 피해를 입은 지역의 상황을 면밀히 점검하기 위해 추진됐다. 현장에서는 주민들의 애로사항을 직접 수렴하는 한편, 조속한 일상 회복을 위한 신속한 복구 및 지원 대책 마련에 총력을 기울일 방침이다.방문단은 먼저 의성군 단촌면 구계리를 찾아 도로 유실 피해 현황을 점검하고, 무더위 속에서 응급 복구에 총력을 기울이고 있는 관계 공무원과 현장 인력들을 격려했다.이어 안동시 일직면 귀미리에 마련된 임시조립주택을 방문해 수해 주민들의 애로사항을 직접 청취하고, 실질적인 주거 안정과 조속한 일상 회복을 위한 지원 대책을 면밀히 살폈다.김 의장은 “예기치 못한 집중호우로 삶의 터전을 잃거나 큰 불편을 겪고 계신 도민 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “무엇보다 주민들의 안전과 일상 회복이 최우선인 만큼 피해 복구와 지원이 신속하게 이루어질 수 있도록 모든 역량을 집중해야 한다”고 말했다.이어 “현장에서 확인한 주민들의 애로 사항이 조속히 해결되고 복구 과정에서 필요한 지원이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 경북도의회도 관계 기관과 긴밀히 협력하며 필요한 행정적·제도적 지원에 만전을 기하겠다”고 강조했다.또한 복구 현장에서 비상근무 중인 공무원과 자원봉사자들에게는 “무더운 날씨와 어려운 여건 속에서도 묵묵히 헌신하고 계신 모든 분들의 노고에 감사드린다”며 “복구 작업 과정에서도 무엇보다 안전을 최우선으로 해주시길 바란다”고 당부했다.류정임 리포터