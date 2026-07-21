추미애 표 ‘출퇴근 30분 대전환’ 첫걸음

경기편하G버스 5개 노선 신설

84회 운행을 임기 내 184회로

이미지 확대 추미애 경기지사가 20일 ‘편하G버스’ 5개 신설 노선을 발표하고 있다.

세줄 요약 편하G버스 5개 노선 신설 발표

평택·양주·화성·의왕 노선 포함

도민 제안 반영, 좌석예약제 운영

2026-07-21 16면

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경기도민의 출퇴근 불편을 해소하기 위한 ‘경기편하G버스’ 노선이 올해 5개 신설된다. 편하G버스는 ‘출퇴근 30분 대전환’을 선언한 추미애 경기지사의 대표 교통 공약 중 하나다.추 지사는 20일 성남 판교역동편 버스 정류장에서 편하G버스 5개 노선을 직접 발표했다. 5개 노선은 경기와 서울을 오가는 △평택 연화초교~교대역 △양주 회천·옥정신도시~강변역과 도내 시군을 잇는 △화성 호반써밋동탄~판교2테크노밸리 △화성 중외제약사거리~판교2테크노밸리 △의왕 인덕원 푸르지오~분당서현역이다.평택~교대역과 양주~강변역은 각각 하루 6회와 2회, 도내를 오가는 3개 노선은 4회씩 운행한다.이들 노선은 경기도민이 기점·종점과 이용시간대 등을 직접 제안했다. 도민 제안 방식은 행정기관이 기존 교통량과 민원 자료만으로 노선을 결정하는 방식보다 실제 출퇴근 수요를 보다 정확하게 반영할 수 있다. 신설 5개 중 화성 호반써밋동탄~판교2테크노밸리 노선이 전체 제안 356건 중 207건(58%)을 차지했다.현재 편하G버스는 경기도 내 24개 노선에서 하루 84회 운행 중이다. 신설되는 5개 노선의 운행 횟수를 더하면 104회가 된다. 도는 추 지사 임기 내에 100회를 늘려 총 184회까지 확대할 계획이다.편하G버스는 정기이용권 형태의 교통수단으로, 출퇴근 시간대에 운행하는 경기도형 프리미엄 광역 급행 버스다. 100% 좌석예약제로 만차로 인한 대기나 입석 이용의 불편 없이 이용할 수 있다. 요금은 수도권 통합환승할인 요금(일반 3450원)이 적용된다.추 지사는 “편하G버스의 확대는 도민의 출퇴근 30분 대전환을 이끄는 민선 9기 경기도정의 첫걸음”이라며 “당장 시급한 버스 노선 확충과 수도권 원패스 도입, 어린이·청소년 교통비 지원은 물론 친환경 2층 전기저상버스 확대와 도 교통의 거시적 뼈대를 바꿀 수도권 광역급행철도(GTX) 노선 연장·신설 등 중장기 광역교통 과제도 꼼꼼하게 살피겠다”고 말했다.글·사진 안승순 기자