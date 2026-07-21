성동구, 실제 공간 구현 ‘확장현실 화재안전교육’…교육생 600명 돌파

왕십리 비트플렉스, 성수역 등 실제 공간 배경

올해 4월 교육 개설 후 3개월 만에 600명 참여

이미지 확대 성동생명안전배움터에서 어린이들이 ‘성동형 XR 화재안전교육’을 듣고 있다.

성동구 제공

세줄 요약 성동형 XR 화재안전교육, 3개월 만에 600명 돌파

왕십리·성수역 실제 공간 구현, 몰입형 체험 제공

소화기 실습과 대피 훈련, 실전 대응 능력 강화

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서울 성동구는 마장동 성동생명안전배움터에서 운영 중인 ‘성동형 XR(확장현실) 화재안전교육’ 방문자가 600명을 돌파했다고 21일 밝혔다. 올해 4월 정규 과정을 개설한 이후 6월까지 3개월 만이다.성동형 XR 화재안전교육은 주민들이 평소 자주 이용하는 지역의 실제 공간을 확장현실로 구현해 화재 상황을 체험하고, 초기 대응과 대피 요령을 익힐 수 있도록 하는 실전형 안전교육 프로그램이다. 왕십리 비트플렉스와 성수역 등 실제 장소를 정교하게 구현해 교육의 몰입도와 현실감을 높였다.교육은 매주 월·수·금요일 오전 10시와 오후 2시 성동생명안전배움터(마장동)에서 진행된다. 6세 이상이면 누구나 참여할 수 있고 어린이부터 성인까지 연령별 눈높이에 맞는 맞춤형 시나리오로 운영된다.교육생은 무선 센서형 소화기를 활용해 화재를 진압하는 과정을 체험한다. 일상에서 발생할 수 있는 화재 상황을 바탕으로 위험 요인을 파악하고 대피 요령과 초기 대응 방법을 익히게 된다.또한 1급 응급구조사 전문 강사로부터 자세와 조작 방법에 대한 실시간 피드백을 받고 교육 후에는 초기 대응 속도와 소화기 조작 정확도를 수치로 확인할 수 있다.유보화 구청장은 “앞으로도 현장과 연계된 실전형 교육 프로그램을 강화해 구민의 생명과 안전을 지키는 ‘가장 안전한 도시 성동’을 만들어 가겠다”고 말했다.한편 ‘성동생명안전배움터’는 2015년 서울시 최초의 지역형 종합 안전체험장으로 문을 연 이후 올해 개관 10주년을 맞았다. 그간 8만여명 이상의 구민에게 다양한 안전 체험 교육을 제공해 왔다.유규상 기자