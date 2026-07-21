이미지 확대 드론으로 모기 유충 잡는다 21일 대구 북구 서리지수변생태공원에서 대구경북드론방재방역단 관계자가 여름철 모기 개체 수 감소와 감염병 예방을 위해 드론을 활용한 방역 작업을 하고 있다.

대구 뉴시스

2026-07-22 15면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

21일 대구 북구 서리지수변생태공원에서 대구경북드론방재방역단 관계자가 여름철 모기 개체 수 감소와 감염병 예방을 위해 드론을 활용한 방역 작업을 하고 있다.대구 뉴시스