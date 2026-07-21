서울Pn 지방자치 자치뉴스 드론으로 모기 유충 잡는다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/07/22/20260722015007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-21 23:52 입력 2026-07-21 23:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 드론으로 모기 유충 잡는다 21일 대구 북구 서리지수변생태공원에서 대구경북드론방재방역단 관계자가 여름철 모기 개체 수 감소와 감염병 예방을 위해 드론을 활용한 방역 작업을 하고 있다. 대구 뉴시스 21일 대구 북구 서리지수변생태공원에서 대구경북드론방재방역단 관계자가 여름철 모기 개체 수 감소와 감염병 예방을 위해 드론을 활용한 방역 작업을 하고 있다. 대구 뉴시스 2026-07-22 15면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지