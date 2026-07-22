동대문구, 통합돌봄 방문 진료 ‘본인부담금’ 지원 등 강화

7월부터 건강보험 가입자 6000원

차상위·의료급여 대상자 1000원만

의료기관이 돌봄 대상자 직접 발굴

이미지 확대 동대문구 방문진료 포스터.

동대문구 제공

세줄 요약 방문진료 본인부담금 대폭 경감

의료기관까지 대상자 발굴 확대

이동차량·방문구강관리 추가 추진

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서울 동대문구는 의료·요양 통합돌봄 방문진료 지원을 확대한다고 22일 밝혔다.질병·부상 등으로 진료받아야 하지만 이동이 어려운 이들을 대상으로 본인부담금을 낮추고 대상자 발굴 경로를 넓혔다. 민선 9기 출범과 함께 추진하는 ‘동대문구형 통합돌봄 특화사업’ 중 하나다.먼저 이달부터 방문진료 본인부담금을 건강보험 가입자는 6000원, 차상위계층과 의료급여 수급자는 1000원만 부담하면 된다. 나머지는 구에서 지원하며 대상자는 연간 최대 24회까지 방문진료를 받을 수 있다. 기존에는 본인부담금의 50%를 구에서 지원했다.또 대상자 발굴도 동주민센터 중심에서 의료기관까지 확대한다. 방문진료에 참여한 의료기관이 진료 과정에서 도움이 필요한 주민을 통합돌봄 서비스로 연계할 수 있도록 했다. 다음 달부터는 이동 차량 지원을 시작하고 구치과의사회와 함께 방문 구강관리사업도 추진한다.최동민 구청장은 “의료기관과 동주민센터가 함께 대상자를 찾아내고 필요한 돌봄을 연결해 익숙한 집과 동네에서 건강하게 생활할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자