노원구, 상계주공6단지 재건축 정비계획안 주민 설명회 개최

상계주공 재건축 추진 단지 중 첫 공람

2646가구에서 3573가구로 규모 확대

이미지 확대 서울 노원구 상계동 상계주공6단지 재건축사업 조감도.

노원구 제공

구는 재건축 쾌속추진단(TF)을 출범시키고 현장 밀착형 원스톱 지원체계와 사업성을 높이기 위한 제도 개선을 병행하는 ‘투트랙’ 지원 방안을 발표하는 등 정비사업 추진에 속도를 내고 있다.

세줄 요약 상계주공6단지 재건축 정비계획안 주민 공람 진행

최고 59층 3573가구 규모로 재건축 계획

23일 구청서 주민설명회 열고 의견 수렴

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서울 노원구는 상계주공6단지 아파트 재건축사업의 정비구역 지정 및 정비계획안 수립을 위한 주민 공람을 실시하고 오는 23일 주민설명회를 개최한다고 22일 밝혔다.상계주공6단지는 상계주공아파트 단지 가운데 최초로 정비계획안 공람 단계에 진입했다. 1980년대 후반 준공된 상계주공단지들은 대부분 신속통합기획 방식으로 재건축을 추진 중이며 6단지는 이번 공람을 통해 사업 추진에 속도를 내게 됐다.대상 지역은 1987년 준공된 대지면적 10만 2380.8㎡ 규모의 대단지다. 지하철 4·7호선 노원역 이중역세권과 노원 문화의 거리, 노원구청 등 공공시설 및 생활편의시설이 인접했다.지난 16일부터 공람 중인 정비계획안에 따르면 기존 15층 2646가구는 최고 59층, 3573가구 규모로 재건축된다. 사업성 보정계수 적용과 일부 구역은 준주거지역으로 상향해 용적률을 높이는 등 사업성 개선 노력이 반영됐다. 또 도로와 공원 등 기반 시설은 물론 S-DBC(서울디지털바이오시티) 지원 공공시설도 함께 반영했다. 향후 S-DBC 개발 효과가 단지까지 이어질 수 있도록 연계성을 고려했다.6단지는 2023년 1월 재건축 안전진단을 통과한 뒤 같은 해 11월 상계주공단지 가운데 가장 먼저 신속통합기획 자문을 신청했다. 이후 ‘상계1·2단계 택지개발지구 지구단위계획’ 재정비와의 정합성 검토로 다소 시간이 소요됐다. 다만 해당 지구단위계획이 2025년 12월 고시되면서 불확실성이 해소됐고 사업성을 개선하는 방안도 나왔다.공람은 다음 달 18일까지 구청 재건축사업과와 상계6·7동 주민센터에서 진행된다. 구는 정비계획에 대한 설명과 주민 의견 수렴을 위해 오는 23일 오후 6시 30분 노원구청 2층 대강당에서 주민설명회를 개최할 예정이다.설명회는 민선 9기 출범 이후 처음 열린다.서준오 구청장은 “모범사례가 지역 전반으로 확산할 수 있도록 현장 맞춤형 소통과 지원을 강화해 재건축 추진에 실질적인 속도를 내겠다”고 말했다.유규상 기자