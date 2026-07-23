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집중호우에 아산 마을 침수 피해

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수정 2026-07-23 00:46
입력 2026-07-23 00:46
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집중호우에 아산 마을 침수 피해
집중호우에 아산 마을 침수 피해 22일 새벽 충남 아산에 최대 164㎜의 기습 폭우가 쏟아진 가운데 아산시 영인면 아산리의 침수된 주택가에서 한 주민이 반려견을 들어 옮기고 있다. 아산 뉴스1


22일 새벽 충남 아산에 최대 164㎜의 기습 폭우가 쏟아진 가운데 아산시 영인면 아산리의 침수된 주택가에서 한 주민이 반려견을 들어 옮기고 있다.

아산 뉴스1
2026-07-23 16면
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