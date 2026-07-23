서울Pn 지방자치 자치뉴스 집중호우에 아산 마을 침수 피해 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/07/23/20260723016008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-23 00:46 입력 2026-07-23 00:46 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 집중호우에 아산 마을 침수 피해 22일 새벽 충남 아산에 최대 164㎜의 기습 폭우가 쏟아진 가운데 아산시 영인면 아산리의 침수된 주택가에서 한 주민이 반려견을 들어 옮기고 있다. 아산 뉴스1 22일 새벽 충남 아산에 최대 164㎜의 기습 폭우가 쏟아진 가운데 아산시 영인면 아산리의 침수된 주택가에서 한 주민이 반려견을 들어 옮기고 있다. 아산 뉴스1 2026-07-23 16면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지