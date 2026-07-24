정병용 하남시의회 의장, GTX-D 등 4개 광역철도 신속 추진 촉구

GTX-D와 위례신사선의 국가계획 우선 반영 촉구

지하철 3·9호선 연장 사업의 주민 의견 반영 요구

수도권 동부 광역철도망 구축을 통한 교통 정의 실현 강조

이미지 확대 정병용 하남시의회 의장이 24일 열린 본회의에서 GTX-D 등 4개 광역철도의 신속한 추진과 주민 의견 반영을 촉구하는 대표발언을 하고 있다. 하남시의회 제공

이미지 확대 정병용 의장이 대표발의한 ‘하남시 4개 광역철도 광역교통 확충, 주민 의견 반영 촉구 건의안’이 24일 열린 제350회 하남시의회 임시회 제2차 본회의에서 의결됐다. 하남시의회 제공

세줄 요약 GTX-D 등 4개 광역철도 신속 추진 촉구

신도시 인구 급증 대비 교통망 부족 지적

노선·역사에 주민 의견 반영 요구

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하남시의회 정병용 의장(더불어민주당, 미사1동·2동)이 대표발의한 ‘하남시 4개 광역철도 광역교통 확충, 주민 의견 반영 촉구 건의안’이 24일 열린 제350회 하남시의회 임시회 제2차 본회의에서 의결됐다.정 의장은 미사·감일·위례·교산 등 대규모 신도시 조성에 따른 인구 급증에 비해 광역교통망과 자족시설이 턱없이 부족한 하남시의 구조적 교통 문제를 해결하기 위해 특별 건의안을 발의했다.또한 개별 노선 위주의 파편화된 추진 체계로는 한계가 있다고 지적하며, ‘수도권 동부 광역철도망’이라는 종합적이고 장기적인 비전 아래 4개 철도 노선을 통합적으로 추진해야 한다는 입장을 밝혔다.특히 이번 건의안에는 황산사거리를 경유해 하남교산으로 연결되는 GTX-D 노선을 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 조속히 반영할 것을 촉구하는 내용이 핵심으로 담겼다.위례 하남 지역의 교통 차별을 해소하기 위해 위례신사선 하남 연장 사업을 제5차 대도시권 광역교통시행계획의 최우선 과제로 반영하고 조속히 확정할 것을 촉구했다. 강동하남남양주선인 지하철 9호선 연장과 송파하남선인 지하철 3호선 연장 사업에는 노선과 역사 위치, 환승체계 등 사업 전반에 주민 의견을 적극 반영해야 한다는 요구도 포함했다.정 의장은 “정부의 주택정책에 따라 하남에 대규모 신도시가 들어섰지만, 광역교통망 확충은 도시의 성장 속도를 따라가지 못하고 있다”며 “주택 공급에 상응하는 교통대책을 마련하는 것은 정부가 반드시 이행해야 할 책임”이라고 강조했다.이어 “하남시민들은 매일 극심한 도로 정체와 긴 출퇴근 시간으로 큰 고통을 겪고 있다”며 “GTX-D와 위례신사선, 지하철 3·9호선은 시민의 이동권과 생존권을 보장하기 위한 필수 기반시설”이라고 밝혔다.특히 정 의장은 “위례 하남 주민들은 다른 지역과 동일한 재정적 부담을 지고도 철도교통에서 소외되는 불합리한 차별을 감내해 왔다”며 “위례신사선 하남 연장은 주민의 교통권을 보장하고 교통 정의를 실현하는 차원에서 정부 계획에 반드시 반영돼야 한다”고 말했다.그뿐만 아니라 “4개 광역철도는 각기 분리된 사업이 아니라 하남과 수도권 동부를 유기적으로 연결하는 하나의 광역교통망”이라며 “정부와 관계기관은 단편적인 접근에서 벗어나 통합적이고 장기적인 관점으로 사업을 추진해야 한다”고 촉구했다.정 의장은 주민 의견 반영의 중요성도 강조했다. 그는 “철도 노선과 역사 위치는 주민의 일상은 물론 도시의 미래를 결정하는 핵심 사안”이라며 “행정기관의 일방적인 판단이 아닌 실제 이용자인 주민의 목소리가 사업계획에 실질적으로 반영돼야 한다”고 밝혔다.끝으로 “이번 건의안은 하남시민이 오랜 기간 겪어온 교통고통을 정부와 관계기관에 다시 한번 분명하게 전달하는 것”이라며 “4개 광역철도 사업이 정부 계획에 반영되고 시민이 체감하는 교통 개선으로 이어질 때까지 하남시의회가 끝까지 챙기겠다”고 강조했다.이번에 채택된 건의안을 국토교통부와 경기도, 서울시에 전달해 GTX-D와 위례신사선의 정부 계획 반영, 지하철 3·9호선 연장 사업의 주민 의견 반영을 촉구할 방침이다.류정임 리포터