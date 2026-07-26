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구로구, ‘제6기 지역사회보장계획’ 본격 추진

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-07-26 15:26
입력 2026-07-26 15:26

주민욕구조사 결과 공유 등
일자리·돌봄 등 복지수요 분석

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장인홍 구로구청장이 지난 24일 구청에서 열린 ‘지역사회보장계획 수립 연구용역 중간보고회’에서 인사말을 하고 있다. 구로구 제공
장인홍 구로구청장이 지난 24일 구청에서 열린 ‘지역사회보장계획 수립 연구용역 중간보고회’에서 인사말을 하고 있다.
구로구 제공


서울 구로구는 제6기(2027~2030) 지역사회보장계획 수립을 위해 지난 24일 구청에서 연구용역 중간보고회를 개최했다고 26일 밝혔다.

지역사회보장계획은 향후 사회보장 정책 방향과 추진 전략을 담는 4년 단위 법정계획이다. 이날 보고회에는 지역사회보장협의체 위원 및 관계 부서 팀장 등이 참석한 가운데 연구 수행기관인 한국산업정보연구소가 주민 욕구조사와 전문가 의견 수렴 결과를 발표했다.

한국산업정보연구소는 ▲지역주민 욕구조사 ▲전문가 의견 수렴 결과 ▲연구용역 추진 현황 등을 공유했다. 구로구 16개 동 433가구를 대상으로 돌봄·건강·고용·주거 등 사회보장 전반을 조사한 결과, 돌봄 분야에서는 양육·돌봄에 따른 시간 및 비용 부담 완화 지원, 고용 분야에서는 일자리와 취·창업 정보 제공에 대한 수요가 높게 나타났다.

구는 제시된 의견을 바탕으로 다음 달 보장계획의 비전과 목표를 마련하고 주민 의견 수렴 및 최종보고회, 구의회 보고 등을 거쳐 오는 11월 최종안을 서울시에 제출할 예정이다.


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장인홍 구청장은 “주민과 현장의 목소리를 충실히 반영해 구민이 체감할 수 있는 지역 맞춤형 정책을 마련하겠다”고 말했다.

이범수 기자
세줄 요약
  • 제6기 지역사회보장계획 수립 중간보고회 개최
  • 16개 동 433가구 조사로 주민 수요 확인
  • 돌봄·고용 중심 맞춤형 정책 방향 마련
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