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서울시, ‘서울영커리언스’ 가을학기 모집

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-07-27 00:41
입력 2026-07-27 00:41

직무경험 패키지, 37개大 확대
8월 27일까지 신청… 비용 지원

서울시는 대학생 일 경험 패키지 ‘서울영커리언스’ 2단계 챌린지 가을학기 참여자를 모집한다고 26일 밝혔다.

이는 대학 재학생들에게 진로 탐색과 경력개발 기회를 제공하는 5단계 커리어 지원 정책이다. 이 중 2단계인 챌린지는 ‘팀 기반 자기주도 실천형 프로젝트’를 주제로 한다. 가을학기는 총 64명(8팀)을 모집한다. 같은 인원을 모집했던 봄학기에는 930명(87팀)이 지원해 약 14.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여대학은 기존 31개에서 가을학기부터 37개로 늘었다. △가천대 △고려대 △동남보건대 △명지대 △성신여대 △한국공학대 등이 추가됐다.

참가는 27일부터 다음 달 27일까지 대학별 웹사이트나 청년몽땅정보통에서 신청하면 된다. 선발된 참여자는 9월 2일부터 11월 28일까지 13주 동안 참여한다. 비용은 서울시가 지원하며 우수 참여자는 시장 상장도 받는다.
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김철희 시 미래청년기획관은 “서울영커리언스는 정답만을 요구하는 교육장이 아니라 서로 다른 청년들이 모여 기존 패러다임을 깨부수는 질문을 던지는 지식과 경험의 용광로가 될 것”이라고 말했다.

유규상 기자
2026-07-27 19면
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