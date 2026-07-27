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중랑시니어클럽, 보건복지부 3년 연속 우수 수행기관 선정

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-07-27 14:36
입력 2026-07-27 14:36

전국 1200여개 수행기관 대상 평가
올해 총 170억원, 4060명 일자리 제공

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류경기 서울구청장이 지난 2월 구청에서 열린 ‘2026 어르신 일자리 사업 발대식’에서 인사말을 하고 있다. 중랑구 제공
류경기 서울구청장이 지난 2월 구청에서 열린 ‘2026 어르신 일자리 사업 발대식’에서 인사말을 하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 노인일자리 전담기관 ‘중랑시니어클럽’이 ‘2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행기관 평가’에서 우수 수행기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

보건복지부가 주관한 이번 평가에서 구가 운영하는 중랑시니어클럽은 3년 연속 우수 수행기관으로 선정됐다. 또 서울시에서는 유일하게 복수유형 1그룹(노인공익활동·노인역량활용·공동체사업단) 부문 A등급을 받아 사업 운영의 우수성을 인정받았다. 이는 복지부가 전국 1200여개 기관을 대상으로 사업 추진 실적과 성과 등을 종합 평가한 결과다.

구는 올해 총 170억원의 예산을 투입해 50개 노인일자리 사업을 운영하고 있다. 지난해보다 480명 늘어난 4060명 규모다. 이 중 약 3분의 1인 1151명은 중랑시니어클럽에서 마련한 ▲공익활동형 ▲역량활용형 ▲공동체사업단 등 14개 사업에 참여 중이다.
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류경기 구청장은 “지역사회를 위해 활발히 활동하는 어르신들과 현장의 체계적인 운영이 함께 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보내실 수 있도록 양질의 일자리와 사회참여 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
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