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정병용 하남시의회 의장, 구산문화마을(R3) 주민 불편사항 점검… “시민 체감형 의정활동 이어갈터”

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수정 2026-07-27 14:54
입력 2026-07-27 14:54

지난 24일 미사 R3 현장... “보행환경, 소음, 이정표 설치 등 꼼꼼히 살펴”
통장·시 관계부서와 주민생활 밀접 현안 확인... “시 개선방안 마련당부”
발로 뛰는 의정활동... “시민밀착형 현안 문제해결에 힘쓸터”

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정병용 하남시의회 의장이 지난 24일 구산문화마을 일원에서 주민 및 시청 관계자와 함께 현장점검을 실시하고 있다. 하남시의회 제공
정병용 하남시의회 의장이 지난 24일 구산문화마을 일원에서 주민 및 시청 관계자와 함께 현장점검을 실시하고 있다. 하남시의회 제공


하남시의회 정병용 의장(더불어민주당, 미사1동·2동)은 지난 24일 구산문화마을(R3) 일원을 찾아 지역 현안에 대한 현장 점검을 진행했다.

이번 점검에는 정 의장을 비롯해 지역 통장, 마을 주민, 시 관계 부서가 참석해 주민 생활과 밀접한 현안을 직접 살피고 개선 방안을 논의했다. 주요 점검 사항은 ▲구산성지 인근 문화공원 보도블록 교체 및 수목 정리를 통한 공원 재정비 ▲구산문화마을 초입 진입로 보행 환경 개선을 위한 가로수 정비 등이다.

특히 배달 오토바이 소음으로 주민들이 큰 불편을 겪고 있으며, 산업은행 인근 미사대로에서 구산문화마을로 진입하는 구간에는 가로등과 이정표 설치가 시급하다고 강조했다.

정 의장은 “주민 생활과 직결된 문제일수록 현장에서 직접 확인하고 실효성 있는 대책을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

이어 “단지 내 주민들의 공식적인 불편 민원이 접수되면 관련 계획 수립과 예산 편성 과정에서 적극적으로 검토하고 추진할 수 있도록 노력하겠다”며 주민 의견이 정책으로 이어질 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다는 뜻을 밝혔다.
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정 의장은 앞으로도 주민들과의 진정성 있는 소통을 토대로 발로 뛰는 현장 중심의 의정 활동을 이어갈 방침이다. 아울러 시민들이 일상에서 변화를 실감할 수 있는 생활밀착형 정책을 발굴하고, 산적한 지역 현안 해결에 역량을 집중할 계획이다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 구산문화마을 현장 점검, 주민 불편사항 확인
  • 보도블록 교체·가로수 정비 등 개선 논의
  • 가로등·이정표 설치, 소음 문제 제기
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