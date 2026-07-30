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성수동 삼표부지에 81층 주상복합

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-07-30 00:30
입력 2026-07-30 00:30

서울시 의결… 호텔·업무시설도
병무청역세권엔 1233가구 공급

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서울 성수동 삼표레미콘 부지에 들어설 업무복합단지 조감도. 서울시 제공
서울 성수동 삼표레미콘 부지에 들어설 업무복합단지 조감도. 서울시 제공


서울 성수동 삼표레미콘 부지에 공공주택 403가구를 포함한 지상 81층 규모의 글로벌 업무복합 단지가 들어선다.

서울시는 지난 28일 제13차 건축위원회를 열고 △성수동1가 683번지 복합용지 개발사업(삼표레미콘부지) △병무청역세권 장기전세주택 건립사업 △서울창조산업허브 조성사업 등 3개 안건을 의결했다고 29일 밝혔다.

서울숲 서쪽 끝인 성수동1가 683에는 지상 81층 주거동과 지상 53층 업무복합동이 들어서게 된다. 애초 최고 79층으로 계획됐으나 건축위에서 층고를 조정해 층수가 늘었다. 두 개 건물에는 공동주택 403가구와 오피스텔 61실, 호텔 130실과 업무·상업·문화시설이 들어선다. 저층부에 누구나 이용할 수 있는 공유공간과 문화시설을 배치하고 서울숲과 한강, 응봉산을 녹지축으로 연결한다. 내년 착공해 2032년 준공이 목표다.
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지하철 신림선 서울지방병무청역 인근 병무청역세권(신길동 459-5) 일대는 지하 6층, 지상 42층 규모의 1233가구 단지가 들어선다. 공공임대주택 328가구도 포함된다. 중구의 옛 서울애니메이션센터 부지에 들어서는 서울창조산업허브는 높이 기준 완화를 적용받았다. 지하 4층, 지상 3층 규모로 개방감이 높아질 전망이다.

박재홍 기자
2026-07-30 17면
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