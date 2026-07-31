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올해 상반기 외국인 242만명 부산 찾았다

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신정훈 기자
수정 2026-07-31 00:05
입력 2026-07-31 00:05

작년 동기 대비 43.9% 증가

부산시는 올해 상반기 부산 방문 외국인 관광객 수가 242만 629명으로 지난해 같은 기간 168만 2415명 대비 43.9% 증가했다고 30일 밝혔다.

이는 올해 유치 목표인 400만명의 60.5%에 해당하는 것으로, 특히 6월에는 올해 들어 월간 기준 가장 많은 48만 4057명의 외국인이 부산을 찾았다.

국가별로는 대만 47만 7606명, 중국 46만 8876명, 일본 29만 1141명, 미국 21만 9147명, 필리핀 9만 3061명 순이었다. 특히 대만은 지난해 동기 대비 54.0%, 중국도 90.7% 각각 증가했다.

신용카드 빅데이터 분석에 따르면 상반기 부산의 외국인 관광 지출액은 5914억원으로 지난해 동기 3621억원 대비 63.0% 늘었다. 구군별 관광 지출 비중을 살펴보면 지난해 해운대구(32.7%)에 쏠렸던 지출 비중이 올해는 부산진구(26.7%), 해운대구(25.9%), 기장군(13.6%) 등으로 분산·다양화되는 추세를 보였다.

전재수 시장은 “부산이 세계적인 관광도시로 확실히 도약하고 있음을 입증하는 성과”라며 “양적 성장에 머무르지 않고 체류 기간 연장, 지역별 균형 소비 등 질적 성장을 위해 총력을 다하겠다”고 말했다.

부산 신정훈 기자
세줄 요약
  • 상반기 외국인 관광객 242만명 돌파
  • 관광 지출액 5914억원, 63% 증가
  • 대만·중국 증가세, 소비 분산 추세
2026-07-31 19면
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