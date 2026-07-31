전국 휩쓰는 ‘소나무 에이즈’ 재선충병, 가평·양평서도 급증

경기 동북부 5개 시군 90% 집중

방제율은 작년 4분의 1수준 추락

도, 지역별 맞춤형 광역 방제 추진

세줄 요약 방제 대상목 9만9587그루로 67.8% 증가

가평·양평 등 동북부 5개 시군 피해 집중

드론·예찰·친환경 기술로 광역방제 추진

2026-07-31 19면

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‘소나무 에이즈(AIDS)’로 불리는 소나무재선충병이 전국 곳곳에서 확산하는 가운데 경기도 산림에도 비상이 걸렸다.30일 경기도에 따르면 지난해 6월부터 올해 5월까지 소나무재선충병 방제 대상목은 9만 9587그루로, 1년 전 같은 기간(5만 9351그루)보다 67.8%(4만 236그루) 증가했다. 발생 시군도 2022년 18곳에서 올해 23곳으로 늘었고 전체 피해의 90%는 가평·양평·포천·남양주·광주 등 경기 동·북부 5개 시군에 집중됐다.가평군의 방제 대상목은 지난해보다 5.2배, 양평군은 1.6배 늘었다. 2년 전 같은 기간(2023년 6월~2024년 5월)과 비교하면 가평은 1708.4%, 양평은 430.9% 급증했다. 반면 올해 방제율은 20%에 그쳐 지난해 같은 기간(약 80%)의 4분의 1 수준으로 떨어지는 등 피해 확산 우려를 키우고 있다.피해가 가평 등 5개 시군에 집중된 것은 산림 면적이 넓고 소나무림 비중이 높은 데다 산악 지형이 많아 감염목 제거가 쉽지 않기 때문으로 분석된다. 이에 따라 도는 피해 규모와 지역 특성에 맞춘 광역방제 전략을 추진한다. 피해가 집중된 5개 시군에는 수종 전환과 소구역 모두베기, 드론 활용 항공방제를 집중 실시하고, 용인·성남 등 확산 방어지역은 예방나무주사와 감염목 제거를 병행한다. 수원·과천·의왕 등 피해가 적은 곳은 감염목을 전량 제거하고 예방나무주사를 실시해 청정지역 회복을 추진할 계획이다.도는 올해 가평·양평·남양주·광주 일대 600㏊를 대상으로 드론 항공방제를 실시하고, 앞으로 라이다(LiDAR) 기반 자율주행 드론을 활용한 예찰 시스템도 도입할 방침이다. 또 경기도산림환경연구소는 재선충병 매개충인 솔수염하늘소의 생존력을 낮추는 RNA 간섭(RNAi)을 활용한 친환경 방제기술도 개발하고 있다.김일곤 도 산림녹지과장은 “기후변화로 솔수염하늘소의 월동률이 높아지고 활동 기간도 길어지면서 재선충병 피해가 빠르게 확산하고 있다”며 “첨단기술을 활용한 조기 예찰과 지역별 맞춤 방제를 통해 피해를 관리 가능한 수준까지 낮출 것”이라고 말했다.한상봉 기자