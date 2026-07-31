이미지 확대 영호남 가뭄 비상 30일 경남 밀양 무안면 백안저수지 바닥이 메말라 갈라져 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.1%에 그쳤다.

밀양 뉴스1

2026-07-31 19면

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30일 경남 밀양 무안면 백안저수지 바닥이 메말라 갈라져 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.1%에 그쳤다.밀양 뉴스1