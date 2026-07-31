서울Pn 지방자치 자치뉴스 영호남 가뭄 비상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/07/31/20260731019008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-31 00:05 입력 2026-07-31 00:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 영호남 가뭄 비상 30일 경남 밀양 무안면 백안저수지 바닥이 메말라 갈라져 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.1%에 그쳤다.밀양 뉴스1 30일 경남 밀양 무안면 백안저수지 바닥이 메말라 갈라져 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.1%에 그쳤다. 밀양 뉴스1 2026-07-31 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지