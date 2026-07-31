광진·영등포·은평 ‘신통’ 후보지 선정

정비사업기간 18.5년→12년 단축

토허구역으로… 2년내 지정 완료

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2026-07-31 19면

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서울시는 지난 29일 ‘2026년 제3차 신속통합기획 주택재개발 후보지 선정위원회’를 열고 광진구 구의동 32일대(지도), 영등포구 신길동 113-5일대, 은평구 갈현동 510-1일대를 신속통합기획 주택재개발 후보지로 선정했다고 30일 밝혔다.구의동 32일대는 사업 동의율 73%로 주민들의 재개발 추진 의지가 높은 곳이다. 아차산역과 천호대로 등 광역교통 접근성도 우수하다. 신길동 113-5일대는 노후도가 81%에 달해 주거환경 개선이 시급한 지역으로, 인접한 기존 재개발 후보지와 도로 등 기반 시설을 연계 개발해 정주 여건을 개선할 것으로 기대된다. 갈현동 510-1일대는 연신내 생활권계획과 연계해 기반시설을 정비하고 생활 사회간접자본(SOC)을 확충해 대상지와 주변 지역의 정주 여건을 개선할 전망이다.서울시는 선정 지역에 ‘신속통합기획 2.0’을 적용해 통상 18년 6개월이 걸리는 정비사업 기간을 12년으로 단축할 계획이다. 이를 위해 정비계획 수립 보조금을 즉시 지원하고 올해 하반기 신속통합기획과 정비계획 수립 용역에 착수해 2년 안에 정비구역 지정을 마칠 예정이다. 시는 갭투자 등 투기 목적 거래를 막기 위해 3곳을 토지거래허가구역으로 지정한다. 지분 쪼개기 등을 차단하기 위한 권리산정기준일은 구의동·갈현동 일대가 7월1일, 신길동 일대가 4월24일이다.명노준 시 주택실장은 “후보지는 기반 시설이 열악한 노후 불량주거지로 주거환경개선이 시급한 지역”이라며 “신속통합기획으로 사업 기간을 단축해 신속하게 주택을 공급할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.이범수 기자