마른 장마에 극한의 폭염까지… 영호남 가뭄 ‘비상’

밀양, 울산 등 저수지 바닥 드러내

6~7월 강우 적어 저수율 반토막

지자체, 제한·순환 급수 등 대책

이미지 확대 비는 언제 오려나 30일 경남 밀양 무안면 백안저수지 바닥이 메말라 갈라져 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 기준 백안저수지의 저수율은 1.1%에 불과했다.

밀양 뉴스1

세줄 요약 마른 장마와 폭염 겹쳐 영호남 가뭄 심화

경남·울산·대구경북 저수지와 댐 수위 급락

지자체별 제한급수·대체용수 비상 대응

2026-07-31 19면

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비 없는 마른 장마에 이은 극한 폭염으로 영호남에 가뭄이 심각하다. 들녘에서는 농심이 타들어가고 대구·경북 지역은 생활용수마저 위협받고 있다.30일 서울신문 취재를 종합하면 지난 25일 올해 장마가 공식적으로 종료됐지만 광주전남, 전북, 대구·경북, 경남은 강수량이 평년보다 훨씬 적어 저수지가 바닥을 드러냈다. 수도권과 강원, 충청권 저수율이 80% 안팎을 기록한 것과 대조적이다. 여기에 40도를 넘는 역대급 불볕 더위까지 겹쳐 농작물 피해가 예상되자 지방자치단체마다 대책 마련에 비상이 걸렸다.경남 지역의 경우 569개 농업용 저수지의 저수율이 42.6%에 불과하다. 지난해 같은 시기 75.8%, 평년 73.1%에 크게 밑돈다. 저수량은 1억 1058만t으로 급격히 줄고 있다.경남 지역의 가뭄이 심각한 것은 6~7월 두 달 간 강수량이 162㎜로 평년 483㎜의 33.5%에 지나지 않기 때문이다. 밀양은 장마 기간 전국에서 가장 적은 29.4㎜의 비가 내렸을 뿐이다. 40개 저수지 중 39곳에서 농업용수 제한급수가 실시되고 있다. 밀양, 창녕, 양산에 농업·생활용수를 공급하는 밀양댐의 저수율은 34.2%로 떨어져 가뭄 위기 경보 ‘주의’ 단계가 발령됐다.울산도 극심한 가뭄이 이어지고 있다. 6~7월 내린 비가 111㎜에 그쳤다. 지난 1일 26.5㎜가 내린 뒤 29일째 비 소식이 없다. 상수원인 회야댐 저수율이 25.6%에 지나지 않아 울산시는 대책 마련에 비상이 걸렸다.대구 역시 6~7월 강수량이 165.1㎜에 그쳤다. 지난해 같은 기간(411.7㎜)의 40% 수준이다. 대구·경북 지역 주요 댐별 저수율은 보현산댐 16.3%, 김천부항댐 25.4%, 운문댐 27.3%, 군위댐 29.6% 등이다.특히, 대구 지역 상수원인 운문댐은 가뭄 최고 단계인 ‘심각’으로 관리 중이다. 대구시와 경북 경산시, 영천시, 청도군, 칠곡군 등은 낙동강과 금호강을 활용한 대체 용수 공급 대책을 마련했다.경북 동남부권도 비가 오지 않아 긴급 대책 마련에 나섰다. 포항시는 형산강 수위 저하와 해수 역류로 유강정수장 취수원의 염도가 높아지자 취수원을 영천댐과 임하댐으로 변경했다.전남광주통합특별시는 폭염과 가뭄 등 기후 위기로 인한 피해를 줄이기 위해 농가 맞춤형 재해예방 시설 지원에 나섰다. 저수지와 하천, 배수로 등 가용 수원을 활용해 물 채우기를 추진하고 용수 부족 지역에는 제한·순환급수, 수계 간 용수 연계, 긴급 급수 등을 시행할 방침이다.전북도는 호남 평야의 젖줄인 섬진강댐의 저수율이 28%로 떨어져 요일별로 급수를 제한하는 등 방류량을 줄였다. 가뭄이 장기화하면 서남권 주민에게는 진안 용담댐 물을 공급할 계획이다.전주 임송학 기자·전국종합