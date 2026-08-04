부산시, 전국 최초 아동 돌봄 보이스봇’ 시범운영

24시간 전화 한 통에 문자 안내
언제 어디서든 원하는 돌봄 시설 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 구축된 AI 기반 서비스로, 아동 돌봄이 필요한 시민은 누구나 24시간 365일 전화 한 통으로 실시간 맞춤형 돌봄 정보를 모바일 문자로 안내받을 수 있다.
서비스 대상은 가정 돌봄인 아이돌봄서비스, 시설 돌봄인 시간제 보육, 365 열린 시간제 어린이집, 지역아동센터, 다함께돌봄센터, 방과후아카데미 등 6개 분야다.
대표번호(1551-1265)로 전화해 자녀 나이, 이용 시간대, 지역 등을 말하면 이용자 상황에 맞는 돌봄 정보를 문자로 발송해 준다.
시는 문자 안내 시 제공되는 외부 링크를 통해 서비스 만족도 및 시스템 개선 의견을 접수한다. 또 시민 의견을 시스템 보완 기초 자료로 활용하는 한편 시설 정보 현행화를 거쳐 정식 서비스를 개시할 방침이다.
부산 신정훈 기자
세줄 요약
- 전국 최초 아동 돌봄 보이스봇 시범 운영
- 6개 분야 돌봄 정보 통합, 24시간 문자 안내
- 시민 의견 수렴 뒤 시스템 보완·정식 개시
2026-08-04 19면
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