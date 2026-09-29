서울·도쿄 ‘AI와 시민 삶’ 머리 맞댄다

6~8일 코엑스서 SLW포럼

세줄 요약 SLW 2026 기간 18개 국제 포럼 개최

AI 행정·디지털 포용 등 도시 현안 논의

도쿄 등 세계 도시 시장단 정책 공유

2026-09-29 16면

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서울시는 다음 달 6~8일 코엑스에서 열리는 ‘스마트라이프위크(SLW) 2026’ 기간 18개 국제 포럼·콘퍼런스를 개최한다고 28일 밝혔다.올해는 18개 포럼, 300명 이상 연사로 규모를 확대했다. 인공지능(AI) 행정, 디지털 포용, 피지컬 AI, 데이터·공간 정보 등 주요 현안을 폭넓게 다룬다.주요 행사는 ▲메이어스 포럼 ▲글로벌 최고데이터책임자(CDO) 포럼 ▲피지컬 AI 포럼 ▲스마트라이프컨퍼런스 ▲서울 도시공간정보 국제 포럼 등이다. 5개 포럼은 ‘AI를 시민의 삶과 도시에 어떻게 안전하고 유용하게 적용할 것인가’라는 대주제를 바탕으로 진행된다.특히 메이어스 포럼에는 스페인 그라나다, 이탈리아 나폴리, 일본 도쿄, 필리핀 마닐라 등 세계 주요 도시의 시장단이 참석해 ‘AI, 도시의 다음 장을 열다’를 주제로 정책 경험을 공유한다. 이 밖에도 스마트도시 성과공유 컨퍼런스, 어반(Urban) AI 포럼, 서울 AI 윤리·거버넌스 포럼 등 다양한 세션이 펼쳐진다.정영준 서울시 디지털도시국장은 “앞으로도 서울의 정책과 기술, 세계 도시의 경험을 연결해 AI 시대 도시의 미래를 선도할 글로벌 트렌드를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자