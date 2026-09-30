경북도의회 “행정사무감사 도민제보를 받습니다”

10월 1일~10월 31일까지 31일간 도민제보 창구 운영

2026년 행정사무감사(11월 9일~11월 22일) 반영

이미지 확대 사진은 지난 8월 25일 열린 제365회 임시회 제1차 본회의 모습. 경북도의회 제공

세줄 요약 도민 제보 접수, 행정사무감사 반영 추진

예산 낭비·부당 행정·생활 불편 제보 대상

홈페이지·팩스·우편·방문 접수 가능

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경북도의회(의장 김희수)는 오는 11월 6일부터 열리는 제367회 경북도의회 제2차 정례회 기간 중 실시하는 2026년도 행정사무감사를 앞두고, 도민들로부터 각종 의견과 제보를 받아 행정사무감사에 적극 반영하는 ‘도민 제보’를 운영한다.제보 접수 기간은 10월 1일부터 31일까지 총 31일간 진행된다. 접수 대상은 경북도정과 교육행정 전반에 걸친 개선·건의사항을 비롯해 예산 남비, 위법·부당한 행정 행위, 각종 생활 속 불편사항 등이며, 제출된 제보는 행정사무감사의 안건으로 다뤄지거나 주요 참고자료로 활용됩니다. 지난 2년간 진행된 경북도 행정사무감사에서는 총 13건의 도민제보가 접수되어 이 중 10건이 실제 감사 과정에 적극 반영된 바 있다.제보는 경북도의회 공식 홈페이지(도민참여 코너 내 ‘행정사무감사 도민제보’)를 이용하거나 팩스, 우편, 현장 방문 등 편한 방법을 선택해 접수할 수 있으며, 최종 처리 결과는 감사가 모두 완료된 이후 제보자에게 개별 통보될 예정이다. 단, 현재 재판이나 수사가 진행 중인 사건을 비롯해 사생활 침해 우려가 있는 내용, 익명 제보, 단순 민원성 제보 등은 감사 대상에서 제외된다.김희수 경북도의회 의장은 “행정사무감사는 도정과 교육행정 전반을 면밀히 살피고, 불합리한 제도와 관행을 개선하기 위한 중요한 의정활동으로, 도민께서 일상에서 직접 느낀 불편사항과 개선이 필요한 부분을 적극적으로 제보해주시길 바란다”고 말했다.이어 “접수된 소중한 의견은 행정사무감사에 충실히 반영되어 도민의 목소리가 실질적인 정책개선으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 2026년도 행정사무감사는 오는 11월 9일부터 22일까지 14일간 경북도청(사업소 포함), 도 산하 공공기관 및 경북도교육청, 시군교육지원청 등을 대상으로 소관 상임위원회별로 일제히 실시될 예정이다.류정임 리포터