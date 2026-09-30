경북도의회, 도민 소통 중심 홈페이지 개편 운영

10월 1일부터 서비스 개시, 이용자 접근성 및 편의성 향상

이미지 확대 경북도의회 홈페이지. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회(의장 김희수)는 제13대 도의회 출범에 따라 도민과의 소통을 강화하고 의정 소식을 한층 효과적으로 전달하기 위해 대표 홈페이지(council.gb.go.kr)를 새롭게 개편하고 오는 10월 1일부터 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.이번 개편에서는 사용자의 편의성과 정보 접근성 향상을 최우선 과제로 삼았습니다. 한눈에 들어오는 직관적 디자인으로 가독성을 대폭 끌어올렸으며, 주요 의정 소식과 자주 이용하는 핵심 메뉴를 메인 화면 상단에 전진 배치해 필요한 정보에 신속하게 접근할 수 있도록 다듬었다.아울러 의원, 위원회, 회의록, 청소년의회 등 분야별 특화 홈페이지를 동시에 개편함으로써, 한층 입체적이고 세분화된 의정 콘텐츠를 다각도로 전달한다.김희수 경북도의회 의장은 “이번 홈페이지 개편으로 도민 여러분들께 도의회 의정 활동을 한층 쉽고 편리하게 알려드릴 수 있게 됐다”며 “앞으로도 홈페이지가 다양한 의정 소식을 전하는 공간이자, 도민의 목소리를 귀담아듣는 진정한 소통 창구가 되기를 기대하며 도민 여러분의 많은 관심과 적극적인 이용을 부탁드린다”고 전했다.류정임 리포터