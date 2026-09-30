이명희 경북도의원, ‘제4회 양성평등정책대상’ 수상

지방의원 부문 ‘최우수상’ 수상… 여성 및 취약계층 권익 향상 공로

이미지 확대 30일 ‘제4회 양성평등정책대상’을 수상한 이명희 의원. 경북도의회 제공

이미지 확대 30일 ‘제4회 양성평등정책대상’을 수상한 이명희 의원이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 이명희 의원(국민의힘·구미)이 30일 서울 국회도서관 대강당에서 개최된 ‘제4회 양성평등정책대상’ 시상식에서 지방의원 부문 최우수상의 영예를 안았다.(주)여성신문사와 전국여성지방의원네트워크가 함께 마련한 이 상은 모범적인 성평등 정책 및 의정 성과를 발굴하기 위해 만들어졌으며, 특히 ‘양성평등기본법’의 취지에 부합하는 실효성 있는 정책을 강화하고 우수 모범 사례를 전국으로 확산하는 데 초점을 두고 있다.구미시의원(재선)을 거쳐 도의회에 입성한 이명희 의원은 풍부한 현장 경험을 바탕으로 여성친화도시 거점 공간 마련, 돌봄 노동자 처우 개선, 취약계층 인권 보호에 앞장서 왔다. 주요 성과로는 ▲돌봄 근로 환경 개선을 위해 ‘구미시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례’ 개정하여 종사자에 대한 유급병가를 신설했다. 또한 ▲전국 최초로 시설 입소 노인 인권침해 예방을 위한 ‘구미시 노인인권지킴이단 조례안’ 발의 ▲여성 청년농업인의 자립을 돕는 ‘구미시 청년농업인 육성 및 지원에 관한 조례’ 제정 등 성인지적 관점을 반영한 실효성 있는 정책을 주도했다.이 의원은 “여성과 사회적 약자의 삶의 질을 높이기 위한 노력을 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 모든 도민이 존중받는 진정한 여성친화도시 발전을 위해 섬세하고 흔들림 없는 현장 중심의 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터