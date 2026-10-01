수원, 경기 최초 ‘돔구장’ 품은 도시될까

‘민자만 1조원’ 사업 용역 발주

세줄 요약 수원시, 종합운동장 복합개발 용역 착수

민간자본 1조원대 투입해 돔구장 추진

야구·공연 겸용 경기 첫 돔구장 구상

2026-10-01 18면

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경기 수원시가 돔 야구장 건립을 포함한 ‘수원 종합운동장 복합개발 기본구상·기본계획 수립 및 타당성 조사’ 용역에 들어갔다고 30일 밝혔다.장안구 조원동 수원종합운동장 일대 약 18만 6789㎡ 부지를 민간 자본만 1조여원을 유치·투입해 개발하는 대형 프로젝트다.새 돔 야구장은 종합운동장 부지 내 유휴 부지에 지은 뒤 프로야구단 KT위즈가 홈구장으로 쓰고 있는 기존 KT위즈파크를 철거하는 방식으로 진행한다. 돔구장 관중석은 KT위즈파크 규모인 1만 8700석을 최소 기준으로 잡았다. 돔구장 건립에는 대략 5000억원의 예산이 들 것으로 추산된다.야구 시즌에는 프로야구 경기를 치르고, 겨울철 비시즌에는 대형 K팝 콘서트를 여는 다목적 복합 문화 공간으로 운영한다. 수원에 돔구장이 지어지면 경기도에서는 최초다. 전국적으로는 서울 고척·인천 청라(예정)·서울 잠실(예정)에 이어 4번째 돔구장이 될 전망이다.수원시는 또 이 프로젝트를 통해 1971년 개장해 55년 된 프로축구단 수원FC의 홈구장인 수원종합운동장 주경기장과 1984년 지어진 수원실내체육관도 신축할 계획이다.안승순 기자