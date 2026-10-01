메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

해운 대기업과 거래하는 부산 기업 “2%”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정철욱 기자
정철욱 기자
수정 2026-10-01 00:48
입력 2026-10-01 00:48

부산상의 “정부가 상생 주선해야”

해운 대기업의 부산 이전이 이어지고 있지만 이들과 거래하는 지역 해운·물류기업이 많지 않아 상생·협력 체계 구축이 시급한 것으로 조사됐다.

부산상공회의소는 30일 지역 201개 해운·물류 기업을 대상으로 실시한 ‘HMM 등 해운 대기업 부산 이전에 따른 의견 조사’ 결과를 발표했다. 해운 대기업 이전이 자사 경영에 미치는 영향에 대해 응답 기업 41.3%가 ‘영향 없음’이라고 답했다.

주된 이유로는 ‘해운 대기업과 지역 기업 간 실질적 연계 기회 전무’(49.4%), ‘이미 해운 대기업이 부산에서 실무를 수행하고 있어 낙수효과 미미’(27.7%) 등이 꼽혔다. 실제 응답 기업 중 해운 대기업과 거래 중인 곳은 4곳(2%)에 불과했다.

지역기업 71.7%는 이전한 해운 대기업과 거래 의향이 있다고 답했다. 이를 위해 필요한 지원 정책으로 ‘상생·협력 및 거래 활성화’(32.1%)가 우선 꼽혔다.

상의 관계자는 “정부·지자체가 상생·협력 협약 체결을 주도해 대기업과 지역 기업 간 접점을 마련하고, 조달·발주 등 지역기업 우대 제도를 통해 거래를 제도적으로 보장해 안정적 관계를 구축해 나갈 필요가 있다”고 제안했다.

부산 정철욱 기자
세줄 요약
  • 해운 대기업 부산 이전, 지역 체감효과 미미
  • 대기업 거래 기업 4곳뿐, 연계 기회 부족
  • 상생협력·우대제도 통한 거래 활성화 필요
2026-10-01 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
응답 기업 중 해운 대기업과 거래 중인 곳의 비율은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기