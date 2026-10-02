경북도의회 “공부하는 의회, 신뢰받는 의회”… ‘결산심사 전문성 강화 위한 의정 아카데미’ 실시

‘결산에서 다음 본예산까지, 핵심을 짚는 실전 결산 심사’ 특강 실시

이미지 확대 2일 도의회 다목적실에서 전체 도의원을 대상으로 ‘의정 아카데미’를 개최한 경북도의회(의장 김희수). 경북도의회 제공

세줄 요약 전체 도의원 대상 의정 아카데미 개최

결산심사 실무·분석 기법 중심 교육 진행

다음 예산 반영 위한 환류 기능 강화

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경북도의회(의장 김희수)는 2일 도의회 다목적실에서 전체 도의원을 대상으로 ‘의정 아카데미’를 개최했다.이번 교육 과정은 결산심사에 필요한 체계적 분석 기법과 실무 중심 내용으로 구성되어, 의원들의 재정 전문성을 향상하고 결산 결과를 다음 예산에 효과적으로 반영하는 환류 기능을 강화하고자 기획됐다.아카데미에서는 경북도 결산검사위원인 박정원 공인회계사를 초빙하여 ▲결산검사의 개요와 법적 근거 및 심사절차 ▲세입·세출 결산검사 ▲재무제표 및 성과보고서에 대한 결산검사 ▲경북도 시정개선사항 사례 등을 중심으로 실제 결산심사에 활용할 수 있는 실무적인 검사기법을 익혔다.특히 결산심사 과정에서 살펴봐야 할 주요 사항과 실제 사례를 중심으로 실무적인 접근방법을 공유하고, 문제점과 개선사항을 파악해 다음 연도 예산편성과 재정운영에 반영할 수 있도록 교육했다.김희수 의장은 “이번 교육이 결산심사에 대한 전문성을 높이고 의정활동에 필요한 새로운 관점을 얻을 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “경북도의회가 끊임없이 배우고 연구하는 ‘공부하는 의회’로 자리매김할 수 있도록 의원 여러분께서도 교육과 연수에 적극 참여해 주시길 바란다”고 말했다.이어 “앞으로도 의원들이 의정활동에 더욱 충실할 수 있도록 의정 지원과 소통을 강화하고, 의원들의 의견이 정책으로 이어져 도민에게 더욱 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다”고 밝혔다.한편, 경북도의회 의정 아카데미는 의원들의 맞춤형 역량 개발을 도모하고자 추진하는 대표적인 연수 프로그램으로, 향후에도 급변하는 행정 환경과 정책 현안에 민첩하게 대처하며 완성도 높은 의정 성과를 창출할 수 있도록 체계적이고 연속성 있는 교육 과정을 이어갈 방침이다.류정임 리포터