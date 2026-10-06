정윤태 경북도의원 “울릉도 가는 길, 더 가볍게”

정 의원, 울릉도 배삯 지원, 한 달 더… 농수산위 통과

“배삯 부담 낮추고, 울릉 관광 살리고”

이미지 확대 정윤태 경북도의원

세줄 요약 정윤태 의원, 울릉도 관광 활성화 조례 추진

동절기 여객선 운임 지원 1개월 앞당김

비수기 관광 수요 확대와 지역경제 기대

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경북도의회 건설소방위원회 소속 정윤태 의원(울릉, 국민의힘)이 대표발의한 ‘경북도 도서지역 여객선 운임 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 제366회 경북도의회 제1차 정례회 중 6일 열린 농수산위원회 심사를 통과했다.이번 개정안은 관광객 대상 동절기 여객선 운임 지원 기간을 연장함으로써, 울릉지역의 비수기 관광을 진흥하고 지역 경제에 활력을 불어넣고자 추진됐다.주요 내용은 ▲동절기 운임 기간을 매년 12월 1일에서 매년 11월 1일로 1개월 확대 ▲조문 인용 표현과 용어 정비 등이다.정 의원은 “여객선 운임 부담을 줄이는 것은 관광객이 도서 지역을 보다 쉽게 찾을 수 있는 여건을 마련하는 일”이라며 “이번 개정안이 비수기 관광 수요를 늘리고 지역경제에 활력을 더하는 데 기여하기를 기대한다”고 밝혔다.한편, 이번 조례안은 오는 15일 본회의 심의를 앞두고 있으며, 본회의에서 의결되면 울릉군의 비수기 관광과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.류정임 리포터