이정연 하남시의원, 지하철 9호선 조기 착공 촉구 1인 시위

“경기도지사는 9호선 2공구 수의계약 추진 즉각 결단해야”

3·9호선 개통 지연 우려… “시민에게 또다시 기다리라고 할 수 없다”

이미지 확대 지난 7일 하남시의회 이정연의원이 경기도청 앞에서 1인 시위를 하고 있다. (사진=이정연의원 본인 제공)

세줄 요약 이정연 의원, 9호선 조기 착공 촉구 1인 시위

잇따른 유찰로 일정 지연·개통 차질 우려 제기

경기도지사에 2공구 수의계약 신속 결단 요구

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하남시의회 이정연 의원(국민의힘, 다선거구)이 지하철 9호선(강동하남남양주선) 조기 착공을 촉구하며 1인 시위에 나섰다.이 의원은 지하철 9호선 연장사업의 잇따른 유찰로 전체 일정 지연이 우려되는 엄중한 상황이라며, 경기도지사를 상대로 9호선 2공구의 수의계약 진행을 조속히 결재하고 사업을 신속히 정상 궤도에 올릴 것을 강력히 요구했다.현재 하남시의 최대 숙원 사업인 지하철 3호선(송파하남선) 및 9호선(강동하남남양주선) 연장 프로젝트는 시공사 선정 과정에서 지속적인 난항을 겪고 있어, 당초 계획했던 2031~2032년 개통 타임라인이 밀릴 수 있다는 경각심이 고조되는 실정이다.무엇보다 3기 신도시 입주가 본격 추진되면 교통 수요가 폭증할 것이 확실시되는 만큼, 철도 개통마저 연기될 경우 기존 하남시민과 신규 입주민이 겪을 교통난과 불편은 한층 가중될 것이라는 지적이 잇따르고 있다.이 의원은 “하남시민은 이미 오랜 시간 교통 불편을 감내하며 지하철 개통을 기다려 왔다”며 “정부와 관계기관이 약속한 ‘선교통 후입주’ 원칙이 또다시 지켜지지 않는다면 그 피해는 고스란히 시민들에게 돌아갈 것”이라고 지적했다.이어 “사업자 선정이 반복해서 유찰되는 상황이라면 같은 절차를 되풀이하며 시간을 허비할 것이 아니라, 법과 제도가 허용하는 모든 방안을 적극 검토해야 한다”며 “특히 9호선 2공구는 수의계약을 포함한 신속한 사업 추진 방안을 마련하고, 경기도지사가 조속히 결단해야 한다”고 촉구했다.또한 “하남시민의 교통권은 더 이상 뒤로 미룰 수 없는 절박한 민생 현안”이라며 “경기도는 사업 정상화와 조기 착공을 위한 책임 있는 행정적 조치에 즉각 나서야 한다”고 강조했다.끝으로 이 의원은 “시민의 목소리를 듣는 데서 멈추지 않겠다”며 “시민 여러분과 함께하겠다는 약속을 행동으로 보여드리고, 지하철 9호선 조기 착공을 위해 끝까지 목소리를 내겠다”고 밝혔다.류정임 리포터